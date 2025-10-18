Simone Fratini, marito di Barbara De Rossi: chi è l'uomo al suo fianco ormai da diversi anni? Una storia d'amore importante

Barbara De Rossi, nel 2023, è convolata a nozze con l’imprenditore Simone Fratini, con il quale aveva una storia che durava da tanti anni. I due si sono sposati con una cerimonia intima a Montevarchi. “Abbiamo fatto un lungo rodaggio prima di sposarci” ha raccontato l’attrice, che aveva scelto di non rendere pubblico il matrimonio, anche se poi la notizia è trapelata.

“Ci siamo sposati davanti a dieci persone. Avevamo deciso di non dirlo a nessuno perché volevamo tenere per noi questo giorno. Volevo fare una cosa riservata, ma poi sono uscite le foto e lo hanno scoperto tutti” ha raccontato Barbara De Rossi, che sperava di riuscire a mantenere il riserbo sulle nozze per proteggere l’amore con Simone, che ha sempre evitato di esporre in maniera eccessiva.

Chi è il marito di Barbara De Rossi: “Avevo preso abbastanza fregature e poi…”

Nel 2023 Barbara De Rossi ha sposato, anni dopo l’inizio della loro storia, Simone Fratini. “È un uomo meraviglioso, non pensavo arrivasse più. Avevo preso abbastanza fregature e dispiaceri ma lui è arrivato. Io avevo 53 anni: si è presentato come un uomo romantico che aveva voglia di una storia bella e sincera. Mi fa spesso sorprese, ogni tanto torna a casa con qualcosa. Oppure prenota spesso weekend romantici fuori” ha raccontato l’attrice e conduttrice a “La volta buona”.

Parlando invece della figlia Martina e del rapporto che ha con Simone, Barbara ha spiegato: “A lei piace molto mio marito. È arrivato in un periodo della mia vita in cui ero grande e abbastanza disillusa e mia figlia Martina non l’ha presa bene all’inizio. Aveva 14 anni, e comunque i figli dei separati hanno sempre una reazione abbastanza strana ai nuovi rapporti dei genitori”.

Simone, il marito di Barbara De Rossi, nella vita è un imprenditore specializzato nel settore delle parrucche: da anni porta infatti avanti un suo progetto che riguarda la calvizie ed è stato proprio il suo lavoro a farlo approdare nella vita di Barbara.