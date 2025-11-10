Simone De Bianchi geloso di Anita Mazzotta e Jonas al Grande Fratello 2025: lo sfogo del figlio di Francesca.

Simone non nasconde la propria gelosia nei confronti di Jonas e Anita Mazzotta. Dopo il passaggio dell’aereo che ha dato il via al primo bacio, Jonas e Anita sono diventati inseparabili e tra i due non mancano baci, coccole e piccole attenzioni. Se alcuni inquilini non credono totalmente nel loro rapporto, Simone ammette di far fatica non solo ad accettare la situazione, ma anche a guardare Anita insieme a Jonas. Il figlio di Francesca ha confessato di aver provato un interesse immediato per Anita ma di aver sempre fatto fatica a dichiararsi e di trascorrere del tempo con lei.

Per evitare problemi, Simone ha parlato del proprio interesse anche con Jonas che, secondo il parere di Simone, si è avvicinato definitivamente ad Anita dopo dopo essersi avvicinato anche alle altre ragazze. Durante una chiacchierata con Benedetta, dunque, si è lasciato andare ad uno sfogo.

Simone e l’opinione su Anita e Jonas, prima coppia del Grande Fratello 2025

Simone De Bianchi che ha scelto di essere sincero non solo con Jonas ma anche con Anita Mazzotta, ha ammesso di fare fatica ad accettare il flirt tra i due al punto che gli sembra quasi impossibile riuscire a sostenere un dialogo con lei. “Mi manda fuori di testa”, ha detto Simone che, prima del bacio tra Anita e Jonas, nonostante le varie difficoltà, riusciva a gestire la situazione e controllare i propri sentimenti. Ora che la situazione è cambiata, invece, riconosce di non riuscire neanche a parlare con lei.

Per Simone, dunque, la convivenza con Anita e Jonas sta diventando sempre più complicata e nella puntata del Grande Fratello 2025 in onda oggi, lunedì 10 novembre, potrebbe essere chiamato da Simona Ventura ad esprimere apertamente i propri sentimenti.