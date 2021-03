Simone Gianlorenzi, battuta contro Dayane Mello?/ Via da Twitter e scuse pubbliche

Nuova polemica intorno ad alcuni protagonisti del Grande Fratello Vip 2020 che si è concluso ormai quindici giorni fa. Nelle scorse ore, tuttavia, Simone Gianlorenzi, il marito di Stefania Orlando, è finito nuovamente al centro della discussione. A scatenare una nuova polemica sarebbe stata una battuta di Simone Gianlorenzi sul Brasile. Come riporta il portale LanostraTv pare che il marito di Stefania Orlando, durante una diretta su Club House, parlando della pandemia, si sia lasciato andare ad una battuta sul Brasile scatenando la reazione dei fans di Dayane Mello. Molti utenti, infatti, avrebbero visto nelle parole di Simone Gianlorenzi un riferimento a Dayane Mello. Di fronte alle polemiche scatenate dalle sue parole, Simone Gianlorenzi ha poi chiesto scusa, ma ciò non sarebbe bastato a placare la reazione del web.

SIMONE GIANLORENZI: “CHIEDO SCUSA, CERCHIAMO DI METTERE FINE A QUESTA COSA”

I fans di Dayane Mello si sono scagliati contro Simone Gianlorenzi che ha così chiesto scusa per la battuta fatta sul Brasile mentre parlava di pandemia. “Ieri sera ho fatto una battuta MOLTO infelice su CH. Chiedo scusa, mi appeno a testa in giù in mezzo alla piazza”, ha fatto sapere sui social il marito di Stefania Orlando che ha poi disattivato il profilo Twitter. Le scuse di Gianlorenzi, però, non hanno placato la rabbia dei fan di Dayane Mello che hanno invitato il musicista a chiedere scusa direttamente alla modella brasiliana. “Simone tu le scuse le dovresti fare in primis a Dayane per le cose che le hai detto nei 6 mesi del GF. Dai l’esempio alle ragazzine fanatiche e cerca di placarle“, cinguetta un’utente.

Simone tu le scuse le dovresti fare in primis a Dayane per le cose che le hai detto nei 6 mesi del GF. Lei nell' " ultima cena" ha chiesto scusa a Stefania e dal giorno non ha più parlato di lei. Piuttosto sei grande, dai l'esempio alle ragazzine fanatiche e cerca di placarle. — JoMarch__ (@JoMarch__) March 14, 2021





