C’eravamo tanti amati: è il caso di Simone Gianlorenzi e Stefania Orlando che sono stati una coppia per 15 lunghi anni. Un grande amore tra la conduttrice e il musicista che si sono conosciuti proprio grazie alla loro passione per la musica che li ha portati anche a collaborare insieme. Coppia nella vita privata e professione, i due si sono anche sposati ma il matrimonio dopo tanti anni non ha retto, provocando tantissimo dolore ad entrambi. Proprio Orlando, rientrata nella casa del Grande Fratello, ha aperto sul suo cuore in un lungo confessionale raccontando cosa è successo con l’ex marito Simone Gianlorenzi: “è un ricordo bello, perché abbiamo avuto un rapporto meraviglioso, che poi, come spesso accade, può finire”.

Ad un certo punto della loro vita le loro strade si sono improvvisamente separate per esigenze diverse anche se la Orlando non si era resa conto che il marito fosse entrato in una crisi molto profonda. “Quando me ne sono accorta era tardi. Aveva necessità di staccarsi, io no…” – ha detto con le lacrime agli occhi.

Simone Gianlorenzi e Stefania Orlando: perché si sono lasciati?

Cosa è successo tra Simone Gianlorenzi e Stefania Orlando? Dopo 15 anni d’amore il musicista e chitarrista ha sentito la necessità di percorrere un percorso di vita lontano, ma non è dato sapere perché e soprattutto quali sono stati i motivi di questa scelta. “Dopo 15 anni le strade si possono dividere perché ci sono delle esigenze diverse” – ha detto la Orlando durante una chiacchierata con Bernardo Cherubini precisando – “avrò delle colpe in questo, ma l’ho sentito diverso”. I due ne hanno anche provato a parlare, ma oramai l’ex marito Simone era cambiato nei suoi confronti, sentendo la forte necessità di separarsi.

Alla fine Stefania Orlando pur non essendo della stessa opinione non ha potuto fare altro che lasciarlo andare: “quando ami tanto una persona, vuoi che questa persona sia felice”. Nonostante la fine del matrimonio, i due sono riusciti nel tempo a recuperare un rapporto e dopo un’iniziale momento di difficoltà si sono riavvicinati diventando l’uno il punto di riferimento per l’altra. “Sono molto, molto serena” – ha detto la Orlando che ha concluso dicendo – “l’amore si trasforma, può succedere”.