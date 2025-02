Simone Gianlorenzi, chi è il marito di Stefania Orlando e perché è finita tra loro

Il matrimonio tra Simone Gianlorenzi e Stefania Orlando è giunto al capolinea circa due anni fa, quando l’esperienza fortunata nella casa del Grande Fratello della nota conduttrice era ormai giunta al termine. Un amore che era arrivato dunque anche a tutto il pubblico da casa del reality di Canale Cinque, con Simone Gianlorenzi e Stefania Orlando che si sono lasciati dopo circa quindici anni di matrimonio, niente si è rivelato sufficiente per salvare il loro rapporto, proprio parlando nella casa più spiata d’Italia, Stefania Orlando aveva parlato così del suo matrimonio giunto al capolinea:

“È un ricordo bello, perché abbiamo avuto un rapporto meraviglioso, che poi, come spesso accade, può finire. Le strade si possono dividere perché ci sono delle esigenze diverse” le parole di Stefania Orlando sul rapporto con l’ex marito, con il quale è ovviamente rimasto il bene e il rispetto soprattutto.

Simone Gianlorenzi e l’amore finito con Stefania Orlando: “Non mi ero accorta della crisi”

Dopo l’esperienza al Grande Fratello, il rapporto tra Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi ha subito una brutta battuta d’arresto. La nota conduttrice ha raccontato nella casa più spiata d’Italia di non essersi accorto della crisi nella quale era piombato l’uomo, giunto in una fase molto delicata della sua vita, dalla quale è uscito purtroppo senza la presentatrice romana, che avrebbe fatto di tutto per salvare il matrimonio, ma tutto ciò non è stato possibile:

“Non mi sono accorta che lui è entrato in crisi, e quando me ne sono accorta era tardi. Aveva necessità di staccarsi, io no…” le parole della conduttrice. Alcune difficoltà tra Simone Gianlorenzi e Stefania Orlando sarebbero nate proprio quando la presentatrice era uscita dalla casa del Grande Fratello, con la conseguente fatica nel riadattarsi alla vita normale.