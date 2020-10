Simone Gianlorenzi, compagno Stefania Orlando/ “Avremmo voluto un figlio ma…”

Dopo la lunga storia con Andrea Roncato, col quale oggi non ci sono più (o quasi) rapporti, Stefania Orlando ha ritrovato l’amore al fianco di Simone Gianlorenzi. I due stanno insieme da circa 12 anni, tempo fatto di tanti momenti felici ma anche di periodi complicati. Nella Casa del Grande Fratello Vip è stata proprio la Orlando a raccontare di aver voluto un figlio dal compagno che, però, non è mai arrivato. Un desiderio di entrambi, dunque, che purtroppo in questi dodici anni non si è mai concretizzato. Un ricordo che ha portato Stefania a scoppiare in lacrime nel corso di un confessionale.

Stefania Orlando triste al Grande Fratello Vip: arriva il compagno Simone Gianlorenzi?

Stefania Orlando si è detta infatti dispiaciuta di non aver avuto un figlio con Simone Gianlorenzi e di non aver potuto dare questa gioia ai suoi genitori che sarebbero “impazziti per un nipote”. La Orlando si è raccontata poi anche alle compagne d’avventura nella Casa del Grande Fratello Vip, svelando per la prima volta il suo dolore in merito a quella che ha definito una mancanza. Chissà che, di fronte a queste lacrime, il suo compagno Simone non decida di entrare in Casa per rassicurarla e regalarle un momento di gioia.

