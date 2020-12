Simone Gianlorenzi “Cornuto, mazziato”/ Il marito di Stefania Orlando commenta il “flirt” con Andrea Zelletta

Nella casa del Grande Fratello Vip Stefania Orlando e Andrea Zelletta sono sempre più legati. Nei giorni scorsi la conduttrice si è confidata con l’ex tronista di Uomini e Donne dopo aver avuto un confronto con Dayane Mello: “Tante volte sei diretta e ti dai delle colpe che sono i lati che ti rendono unica”, ha detto Zelletta senza nascondere la stima e l’affetto per Stefania. Dell’intenso legame tra i due, si sono accorti anche i fan del programmi che hanno anche coniato il nome “Zellando”, nonostante Stefania e Andrea abbiano detto che si tratti solo di amicizia. Nelle ultime ore sta circolando sul web un video in cui la Orlando appare vicina ad Andrea, intenta ad abbracciarlo da dietro. Alcuni utenti hanno anno ricondiviso in massa il video, taggando il marito di Stefania, Simone Gianlorenzi.

Stefania Orlando e Andrea Zelletta: la reazione di Simone Gianlorenzi

Nonostante Stefania Orlando sia sposata con Simone Gianlorenzi e Andrea Zelletta conviva con Natalia Paragoni, alcuni utenti su Twitter hanno invitato il musicista a “stare attento” agli atteggiamenti della moglie: “Vede come fa? Non diamo la colpa a Andrea lui è sempre nel suo non se la prenda con lui, Stefania magari cerca affetto, ma così un po’ troppo credo… le mani, sono un elemento importante del corpo e vanno tenute in tasca”. Immediata la risposta del marito di Stefania Orlando: “Cornuto, mazziato… e ormai pure single”, ha scritto su Twitter Simone in risposta alle insinuazioni degli utenti. Poi ha aggiunto: “Ho dimenticato di scrivere: Tweet Ironico!”. Simone Gianlorenzi ancora una volta ribadisce la sua fiducia incondizionata nella moglie che continua a sostenere e difendere fuori dalla casa.





© RIPRODUZIONE RISERVATA