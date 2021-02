Simone Gianlorenzi e Margot, marito e cane Stefania Orlando/ Lui replica a Dayane e..

Continua a vivere alti e bassi Stefania Orlando nella Casa del Grande Fratello Vip. Gli ultimi giorni, in modo particolare, non sono stati semplici per lei, finita sotto duro attacco da parte di Dayane Mello. In suo ‘soccorso’ questa sera, nel corso della nuova diretta, potrebbe però arrivare una persona per lei molto importante: suo marito Simone Gianlorenzi.

Proprio lui, nelle ultime ore, si è schierato a totale difesa di Stefania, replicando alle parole dette in confessionale da Dayane. La brasiliana è infatti convinta che dietro le azioni di Tommaso Zorzi – che negli ultimi giorni hanno scatenato lacrime, liti e ire nella Casa – ci sia proprio lo zampino della Orlando. Affermazioni che hanno scatenato la replica social proprio di Gianlorenzi, che questa sera potrebbe essere pronto ad affrontare la Mello in un faccia a faccia.

Simone Gianlorenzi replica a Dayane Mello che attacca Stefania Orlando

In particolare, Dayane su Stefania ha dichiarato: “So che dietro Tommaso c’è Stefania, quindi c’è un’influenza molto grande. È quello che penso. Tommaso è diventato cattivo per Stefania. Perché lei è cattiva. È tutta colpa di Stefania. Lei ha cinquantaquattro anni e pensa di aver finito la carriera e che questa sia l’unica opportunità della vita. Non la sopporto. La mia vittoria sarà quando tornerà a casa. Lì avrò vinto il Grande Fratello”. A questo punto, Gianlorenzi ha scritto: “Che bello non dover commentare quando le persone si commentano da sole…” E chissà che questa sera, per risollevare l’umore di sua moglie, Simone non porti con se anche la loro cagnolina Margot.





