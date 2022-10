Simone Gianlorenzi, ex Stefania Orlando, perchè si sono lasciati?/ “Ero cambiata io”

Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi perchè è finita?

E’ finita tra Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi. La coppia dopo il matrimonio ha deciso di prendere strade diverse. Perché? A comunicare la fine del loro amore è stata proprio la conduttrice che sui social ha pubblicato un lungo messaggio per confermare la fine del matrimonio dopo 15 anni d’amore: “Simone ed io abbiamo camminato fianco a fianco tenendoci per mano per tanti anni, sulla stessa strada, fino a quando siamo arrivati ad un bivio e, dopo un’ampia riflessione, è stato inevitabile prendere direzioni diverse”. Non è dato sapere i motivi di questa scelta stando a quanto aggiunto dalla Orlando: “solo noi conosciamo i motivi che ci hanno portato a questa scelta, quindi vi prego di non cadere in facili e inutili illazioni, perché quando ci si separa è già molto doloroso per entrambi. Rimangono intatti i meravigliosi ricordi di quasi 15 anni insieme, un grandissimo affetto, tanta stima, rispetto e l’augurio reciproco di essere felici”.

Non è stato facile accettare la fine di un amore così importante per nessuno dei due. La stessa Orlando, dalle pagine del settimanale Chi ha spiegato il motivo di un comunicato congiunto pubblicato sui social.

“Stavano iniziando a uscire le prime indiscrezioni e allora lì, di comune accordo, abbiamo deciso di dire la verità. Volevamo evitare qualsiasi strumentalizzazione e bloccare, sul nascere, assurde ricostruzioni” – ha raccontato Stefania Orlando dalle pagine di Chi parlando dei motivi che l’hanno spinta a pubblicare un comunicato social sulla fine del matrimonio con Simone Gianlorenzi. “Abbiamo preso strade diverse, solo noi sappiamo le reali motivazioni” – ha aggiunto la conduttrice che parlando di sè ha detto: “il ritorno alla normalità mi ha distrutta. E anche con mio marito, una volta fuori, non è stato facile. Simone è stato un angelo. E’ stato lì, ha saputo aspettare e non ha mai premuto sull’acceleratore. E io, perdendomi, mi sono ritrovata. Il dialogo ha fatto il suo, ma il merito è tutto di Simone. Ero io a essere cambiata. Lui è rimasto sempre lo stesso”.

Infine parlando di quello che l’aspetta ha detto: “la solitudine non mi spaventa affatto. È troppo presto per capire quel che voglio. Vorrei solo stare bene. L’amore quello vero è quello che resta dopo l’euforia”.

