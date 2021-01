Simone Gianlorenzi/ “Il fratello segreto di Stefania Orlando? Le date non coincidono”

Simone Gianlorenzi, il marito di Stefania Orlando, è stato ospite di Barbara d’Urso nella puntata di “Live – Non è la D’Urso” di ieri, domenica 24 gennaio 2021. Il musicista ha parlato della fine del matrimonio di Stefania con Andrea Roncato, di cui si è molto discusso nelle ultime settimane: “È giusto sentire entrambe le campane, quello che non mi piace è che si stiano ascoltando così, basterebbe andare a cena tutti insieme”. Proprio nel salotto di Barbara d’Urso, Andrea Roncato ha parlato del rapporto raffreddato con l’ex moglie, parole che hanno molto turbato Stefania Orlando chiusa nella casa del Grande Fratello Vip. “Mi dispiace, è chiaro che quando finisce una storia la colpa sta sempre nel mezzo”, ha aggiunto Simone Gianlorenzi.

Roncato è stato duramente attaccato sui social dai fan di Stefania Orlando, una delle concorrenti più amate del GF Vip: “Andrea è veramente sconvolto, non credo che sia abituato ai social”, ha detto Eleonora Giorgi, ospite in studio. Simone Gianlorenzi ha difeso la moglie dalle accuse dell’opinionista Patrizia Groppelli: “Grazie ad Andrea Roncato è diventata famosa”. Immediata la replica del musicista: “Io sono qua perché sto difendendo mia moglie, io non voglio stare qua. Non mi sto prendendo la sua fama”. Infine Gianlorenzi ha detto di aver avuto modo di parlare al telefono con la moglie, dopo l’annuncio dell’ulteriore prolungamento del reality: “Mi ha detto che è molto stanca, le ho detto amore sappi che Andrea è costantemente attaccato sui social, e lei mi ha detto che le dispiace molto, non mi sto inventando nulla”.

Simone Gianlorenzi: “Il fratello segreto di Stefania? Non ci sono rapporti”

Ieri pomeriggio a Domenica Live è stato ospite Gianni, fratello maggiore “segreto” di Stefania Orlando nato da una relazione precedente della madre della showgirl: “Il mio primo nome è Antonio. Il mio cognome è Orlando. Prima della nascita di Stefania e Fabio, a 7 anni sono stato mandato in collegio. Da quello che ho come ricordo, è perché lavoravano tutti e due e non potevano tenermi a casa”. L’uomo, che ha scritto una lettera a Stefania perché nella casa del GF Vip non l’ha mai ricordato, ha aggiunto: “Ho scoperto che quando, da bambino, tornavo a casa, mamma a Stefania e Fabio diceva che ero un amichetto che andava a trovarlo, non loro fratello. Hanno saputo il nostro legame trent’anni fa”. A “Live – Non è la D’Urso”, Simone Gianlorenzi ha così commentato le parole di Gianni: “Le date non coincidono molto con quello che ha raccontato. Mi dispiace che si sia fatto avanti adesso. Non è un fratello segreto.. Stefania non lo rifiuta, semplicemente non c’è un rapporto. Sono 40 anni che vive a Parigi. Quando se ne è andato, Stefania era piccola, non si sono frequentati, non si sono conosciuti”.

Incalzato da Barbara d’Urso, Simone ha concluso: “Onestamente non so perché non lo abbiamo inviato. Non ci sono molti rapporti. Ogni volta che viene ci siamo viste. La figlia ha vissuto a Roma, l’abbiamo frequentata, ci sono foto con lei e Stefania su Instagram. Mi sembra un po’ forte quello che ha detto”.



