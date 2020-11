Simone Gianlorenzi: il marito Stefania Orlando vs Patrizia De Blanck/ “A dura prova la mia educazione”

Lo scontro tra Patrizia De Blanck e Stefania Orlando al Grande Fratello Vip 2020 ha scatenato Simone Gianlorenzi. La Contessa non ha mai nascosto di non nutrire una grossa simpatia verso la ex conduttrice del “Lotto alle otto”, ma di preferire di gran lunga la compagnia dei ragazzi all’interno della casa più spiata d’Italia. I suoi commenti però fuori dalla casa hanno stancato Simone Gianlorenzi, il marito della Orlando che ha letteralmente sbottato sui social. Cosa è successo? La De Blanck si trovava in giardino con i suoi coinquilini, in particolare con Pierpaolo Pretelli ed Enock con cui si è lasciata andare ad una serie di commenti sulla Orlando e su Maria Teresa Ruta. La Contessa si trovava in giardino adagiata su un divanetto quando ha cominciato a chiacchierare sulle due donne che si trovavano a poca distanza da lei. In particolare la De Blanck con Enock si sono soffermati sul carattere delle persone e su chi è alla continua ricerca di attenzioni. Per intenderci quelle persone che hanno delle vere e proprie manie di protagonismo che se per Enock non sono più di tanto un problema, invece lo sono per la Contessa.

Simone Gianlorenzi perde la pazienza e sbotta suo social contro Patrizia De Blanck

“Lì abbiamo le campionesse di protagonismo” ha detto Patrizia De Blanck ad Enock riferendosi proprio a Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta. Poco dopo la sua frase alcuni fan della Orlando hanno cominciato ad urlare il suo nome fuori dalla casa. La Contessa ha prontamente invitato tutti i coinquilini a non urlare in modo da evitare che il GF intervenisse per mascherare le voci con della musica ad alto volume. Dall’esterno però i fan continuavano ad urlare il nome di Stefani Orlando che ha giustamente reagito sgolandosi con un fortissimo “grazie”. Poco dopo la Orlando si è scusata con la Contessa, ma oramai era troppo tardi, visto che Patrizia de Blanck si era già lasciata andare ad uno dei suoi complimenti del tipo “sei una stron*a!”. Intanto però fuori dalla casa le parole della Contessa hanno letteralmente stancato il marito di Stefania Orlando Simone Gianlorenzi che sui social ha sbottato: “Contessa Lei sta mettendo a dura prova la mia educazione e pazienza…”. Chissà che il musicista non decida di intervenire in diretta per difendere la sua amata!



© RIPRODUZIONE RISERVATA