Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando/ “Innamorato come non mai e i figli..”

Simone Gianlorenzi è il marito di Stefania Orlando. Attualmente la conduttrice è al Grande Fratello Vip 2020 ed è proprio lì che nei giorni scorsi ha parlato di lui ma anche della possibilità che un giorno possa non amarla più proprio per via dell’impossibilità ad avere dei loro figli. Lei anni fa ha scelto di essere una donna realizzata anche senza essere mamma e questo l’ha mandata un po’ in crisi tanto da ridursi in lacrime nella casa. Proprio per questo Alfonso Signorini e la produzione del programma hanno deciso di invitarlo e di farlo entrare nella casa per uno dei momenti più dolci di questo GF Vip in cui lui ha confermato di essere innamorato pazzo di lei ma anche di non volere figli, una scelta che lui ha fatto anni prima di conoscerla.

Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando

Lo stesso messaggio è arrivato sui social da parte di Simone Gianlorenzi che ha scritto: “Ho deciso che non avrei avuto figli molto prima di conoscerti, dedicando completamente la mia vita alla musica. Saremmo stati ottimi genitori, magari lo saremo nella prossima vita. In questa vita siamo comunque una splendida famiglia. Love you”. Sempre sui social in queste ore Simone sta invitando i suoi fan a votare e salvare Stefania Orlando dalla possibilità di eliminazione nella nuova puntata del Grande Fratello Vip ma siamo sicuri che in caso di eliminazione, i due sapranno ancora raccontare molto.



