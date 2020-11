Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando/ Posta foto con Cicciolina, lei..

Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando, ha acquisito una certa popolarità nelle ultime ore. Dopo essere entrato nella casa del Grande Fratello VIP per rimproverare Patrizia De Blanck, a suo dire troppo aggressiva nei confronti della moglie, l’uomo ha scatenato la rete con una battuta sui film hard. Tutto è nato da una convinzione di Stefania Orlando, la quale dentro casa avrebbe affermato che “Simone non guarda i film a luci rosse”. Una frase che ha stimolato l’ironia del compagno, che sui social ha prontamente dato la sua versione dei fatti. Simone Gianlorenzi ha postato una foto in compagnia di Cicciolina, nota pornostar degli anni ottanta. A corredo della foto una simpatica didascalia dai toni ironici: “Ioooo?! Guardare film por*o?! Ma quando mai?!”. Un post che ha divertito parecchio i suoi follower, curiosi di un’eventuale reazione di Stefania.

Simone Gianlorenzi e Stefania Orlando, lei si aspettava una sorpresa

Dopo la recente visita di suo marito Simone Gianlorenzi, Stefania Orlando si aspettava una sorpresa da parte degli autori del Grande Fratello. L’incontro tanto atteso col marito non c’è stato, nonostante il beneplacito di Signorini che era rimasto commosso di fronte alla voglia di Stefania di rivedere il suo compagno. Il percorso della Orlando, in ogni caso, sta proseguendo nel migliore dei modi al Grande Fratello, così come la sua storia d’amore. Simone Gianlorenzi la segue con grande coinvolgimento nella sua avventura dentro la casa. I fan ora sperano che i due possano entrare in contatto, magari già nella diretta televisiva di questa sera. La sensazione tuttavia è che Simone dovrà accontentarsi di seguire Stefania da uno schermo, almeno finché resterà dentro la casa.



