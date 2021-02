Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando/ “Roncato? Non ho aizzato i fan”

Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando, in questi mesi si è fatto conoscere e apprezzare dal pubblico di Canale 5 per il suo costante sostegno alla moglie, chiusa dentro la casa del Grande Fratello Vip. Il musicista ha sempre difeso Stefania dalle accuse proveniente da dentro e fuori la casa. Negli ultimi giorni Andrea Roncato, in un’intervista al settimanale Nuovo, ha accusato Simone Gianlorenzi di istigare i fan della Orlando contro di lui e la moglie Nicole. Nella puntata di ieri di “Live – Non è la d’Urso”, il chitarrista è intervenuto per difendersi dalle accuse dell’attore: “Questa cosa mi fa sorridere perché sono venuto la prima volta da te per difendere mia moglie e mi trovo ora a difendere me stesso da una situazione quasi surreale. È evidente e palese agli occhi di tutti che io ho fatto l’esatto contrario di aizzare i fan contro Andrea”.

Simone Gianlorenzi risponde alle accusa di Andrea Roncato

Nello studio di Barbara d’Urso, Simone Gianlorenzi ha aggiunto: “Ho cercato di buttare acqua sul fuoco. È pesante dire che io sono la causa delle minacce di morte”. Il musicista ha trovato il supporto della conduttrice e di Roberto Alessi: “Simone si è sempre comportato in maniera perfetta da questo punto di vista. Io ho parlato con Roncato più volte e lui non mi ha mai detto che reputa Simone responsabile di questa cosa”. Solo qualche giorno fa, ai microfoni di Casa Chi, Simone Gianlorenzi aveva rivelato di aver parlato telefonicamente con l’ex marito di Stefania Orlando, una telefonata molto tranquilla e carina: “Io gli ho mostrato la nostra vicinanza e il nostro affetto. Ci siamo detti quello che pensiamo, lui ha concluso dicendo che tifa Stefania e di non farla uscire. Era molto felice del suo percorso. Ci siamo anche promessi che ci saremmo visti a bocce ferme tutti insieme”.



