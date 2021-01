Simone Gianlorenzi, marito Stefania Orlando/ “Andrea Roncato? Conosco la verità”

Simone Gianlorenzi, il marito di Stefania Orlando, replica ad Andrea Roncato dopo l’intervista rilasciata ai microfoni di Live Non è la D’Urso durante la puntata trasmessa il 17 gennaio. L’ex marito di Roncato, intervistato da Andrea Roncato, ha raccontato la propria verità sui motivi che hanno portato alla fine del suo matrimonio con Stefania Orlando. Secondo l’attore, il matrimonio con la Orlando sarebbe finito con un divorzio “perché lei aveva un altro, quindi un grosso problema. Vabbè, però fa niente“. A rispondere a Roncato, mantenendo un tono molto pacato, è stato Simone Gianlorenzi, l’attuale marito di Stefania che, su Twitter, non ha alimentato alcuna polemicaspiegando di non dover fare alcuna precisione in merito alle dichiarazioni di Roncato essendo a conoscenza della verità.



LA REPLICA DI SIMONE GIANLORENZI AD ANDREA RONCATO

Simone Gianlorenzi, da quando la moglie Stefania Orlando è nella casa del Grande Fratello Vip 2020, l’ha sempre difesa esprimendo la propria opinione in merito alle varie situazioni sui social. Il marito di Stefania ha così deciso di fare la stessa cosa anche dopo aver ascoltato l’intervista di Roncato e, su Twitter, ha cinguettato quanto segue:“Raga io non ho mi sono fatto nessuna idea riguardo questa intervista, non ne ho bisogno dal momento che so la verità”.

Nessun rancore, dunque, da parte di Simone Gianlorenzi che, mantenendo la propria tranquillità, ha risposto ad Andrea Roncato. Le parole dell’ex marito verranno mostrate da Alfonso Signorini anche a Stefania Orlando? Nella casa del Grande Fratello Vip 2020 ci sarà un inedito confronto tra i due ex coniugi? Lo scopriremo nel corso della serata. Nel frattempo, la pagina Instagram della Orlando ha pubblicato una vecchia intervista di Roncato in cui parlava di un rapporto d’amicizia con lei e con Simone che, all’epoca, era il suo fidanzato.

Raga io non ho mi sono fatto nessuna idea riguardo questa intervista, non ne ho bisogno dal momento che so la verità ☺️ #LiveNoneLadUrso #gfvip #sovip — Simone Gianlorenzi (@SimoGianlorenzi) January 17, 2021





