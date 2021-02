Simone Gianlorenzi, marito Stefania Orlando/ “Ha sofferto tanto lontano dalla tv”

Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando, è stato protagonista di una lunga intervista a “Casa Chi”, in cui ovviamente ha parlato del percorso della moglie dentro la casa del Grande Fratello Vip. La conduttrice al momento è in nomination con Rosalinda Cannavò. Il musicista ha anche svelato, per la prima volta, un momento difficile vissuto da Stefania Orlando: “Lei ha sofferto tantissimo il suo allontanamento dalla tv. Senza mai dimostrarlo troppo. Non mi si è mai pianta addosso. È sempre stata un’araba fenice che è risorta dalle sue ceneri. Ha cercato di reinventarsi, di risalire in sella, cercando di trovare i suoi spazi”. Gianlorenzi ha aggiunto che qualche anno fa quando la moglie ha ripreso a lavorare tra Roma e Bari l’ha vista nuovamente felice, nonostante fosse spesso fuori casa: “Due – tre anni fa, è stata chiamata, per un lavoro, in Puglia, a Telenorba. Stava tutta la settimana a Bari. Tornava per il weekend perché aveva la trasmissione in Rai. In quei mesi, in cui lei faceva questo lavoro, dopo tanti anni che stavamo assieme, ho visto delle espressioni sul suo volto che non avevo mai visto”.

Stefania Orlando: periodo difficile lontano dalla televisione

Dopo tanti insieme anni Simone Gianlorenzi ha visto sua moglie Stefania Orlando felice e realizzata: “La gioia che può darti fare il proprio lavoro, essere realizzato nel proprio lavoro e nella vita, che non significa fare grandi ascolti o grandi soldi, significa semplicemente fare quello che si ama fare, è stato, per me, uno dei momenti più belli della vita che ho vissuto assieme a lei”. Il musicista è molto contento dell’avventura della moglie dentro il reality perché ha mostrato quanto affetto il pubblico provi per lei. Infine spera che dopo il Grande Fratello Vip si aprano nuovi scenari professionali per la moglie: “Se le merita e perché ha dimostrato la donna che è, la cultura, la classe, l’eleganza, il saper parlare…”. I suoi fan, intanto, si sono attivati per farle vincere il televoto contro Rosalinda Cannavò per farla accedere alla finale.

