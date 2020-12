Simone Gianlorenzi, marito Stefania Orlando/ “La Contessa? Al limite della querela”

Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando, non ha apprezzato il trattamento che è stato riservato a sua moglie nel corso della puntata del Grande Fratello Vip dello scorso 7 dicembre. La Orlando è stata attaccata duramente da Rosalinda Cannavò, Dayane Mello, Antonella Elia e Patrizia De Blanck. L’attacco più duro è stato senza dubbio quello della contessa: “È una grossa falsona. Si è fatta promettere di non essere votata e poi mi nomina. Sei bugiarda e falsa. Aggiungo al falso, pure il bugiardo. E mi mandi pure il marito a farmi dire ‘poverina non farla piangere’, ma stai zitta, bugiarda!”, ha detto a gran voce nello studio di Canale 5. Il musicista non ci sta e in un’intervista a LiberoQuotidiano ha replicato alla Contessa dicendo che “l’aggressione verbale è quasi al limite della querela. Ha detto cose offensive e gravi, con un tono che non si deve permettere di utilizzare mai più verso mia moglie. La rispetto perché ha una certa età, ma la ritengo maleducata, ritengo il suo comportamento sgradevole”.

Simone Gianlorenzi difende la moglie Stefania Orlando

Simone Gianlorenzi, sempre molto riservato sulla sua vita privata, ha deciso di esporsi sulle pagine di LiberoQuotidiano dopo aver visto la moglie Stefania Orlando vivere un momento di crisi nella casa del Grande Fratello Vip in seguito alla puntata di lunedì scorso. Il musicista ha criticato anche l’atteggiamento di Rosalinda Cannavò che “ha basato tutto il suo Gf sulla finzione” e di Antonella Elia che dovrebbe mostrate “un minimo di umanità, non solo verso Stefania”. È stato chiesto, poi, al marito della Orlando chi ritiene possa vincere il Grande Fratello Vip 2020. Il musicista ha ammesso di fare il tifo per Tommaso Zorzi: “è meraviglioso”. Tuttavia, non è così certo che l’influencer milanese possa farcela: “Purtroppo non credo che vincerà. Dayane rischia di vincere, e le probabilità sono alte, ma speriamo che cambi qualcosa”.



