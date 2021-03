Simone Gianlorenzi, marito Stefania Orlando/ L’ha protetta fuori dalla casa del Grande Fratello Vip e ora..

Simone Gianlorenzi è sicuramente un protagonista, seppur collaterale, di questo Grande Fratello Vip 2020. Ha supportato Stefania Orlando dall’esterno della casa con i suoi aerei, con i suoi messaggi subliminali ma anche difendendola a spada tratta sui social commentando le sue peripezie e anche tutti coloro che le davano contro dandole della vipera (compresi alcuni personaggi della casa che si fingevano amici e che fuori poi hanno un po’ parlato troppo). Alla fine però il momento più bello è legato al suo ingresso nella casa, a pochi giorni dalla fine, e il suo ‘vorrei portarti via di qua’, sinonimo di un amore puro e tangibile che va ben oltre quello che siamo spesso abituati a vedere. Ciliegina sulla torta è stata la loro reunion nella finalissima insieme al loro cane. E adesso?

Simone Gianlorenzi ha portato via da Roma la sua Stefania Orlando dopo il GF Vip!

I due sono scappati subito a casa dopo la finale del Grande Fratello Vip 2020 mostrandosi insieme in auto pronti a tornare alla normalità il più presto possibile ma oggi la Orlando tornerà in tv e tutto perché sarà ospite di Verissimo. Sarà a quel punto che racconterà quello che è successo nella casa e anche subito dopo quando, sei mesi dopo, ha potuto riabbracciare il suo amato Simone Gianlorenzi. Per chi non lo conoscesse ancora, il dolce Simone non è solo il marito di Stefania Orlando, ma è anche un musicista, noto sia nel nostro Paese che all’Estero. Ha avuto modo di collaborare negli anni con artisti del calibro di Anna Oxa o i Gemelli Diversi. Oggi, classe 1976, Simone Gianlorenzi oggi si divide tra la musica, la composizione e l’insegnamento.



