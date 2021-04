Simone Gianlorenzi, marito Stefania Orlando/ Musicista di spicco e compagno amorevole

Simone Gianlorenzi è il marito di Stefania Orlando e un famoso musicista. Nato nel 1976, 45 anni compiuti lo scorso 27 gennaio, nel corso della sua carriera di prestigio ha collaborato con grandi artisti di successo, come ad esempio Anna Oxa, i Gemelli Diversi, Briga e molto altro ancora. Nonostante sia sposato con Stefania Orlando, una delle protagonista della televisione italiana dell’ultimo anno grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip 2021, Simone Gianlorenzi non ama stare troppo sotto i riflettori, e compare ogni tanto in qualche trasmissione “rosa” accompagnando la moglie, o eventualmente nelle foto scattate dai paparazzi.

Lo si era visto ad esempio nelle scorse settimane, dopo che la sua bella era uscita dalla casa del GF Vip, a Live non è la D’Urso, dove aveva difeso la sua donna dalle accuse dell’ex Roncato. Inoltre, sempre recentemente, aveva fatto parlare di se per una battuta giudicata infelice <strong>nei confronti di Dayane Mello, per cui aveva poi chiesto subito scusa.

SIMONE GIANLORENZI, I CONCERTI, IL RUOLO DI INSEGNANTE E L’AMORE PER STEFANIA ORLANDO

A parte queste eccezioni, comunque, Simone Gianlorenzi rimane per la maggior parte del tempo “chiuso” nel suo mondo fatto di musica, e soprattutto chitarre, uno strumento che lo stesso marito di Stefania Orlando ha amato fin da quando era bambino. E’ proprio grazie “all’amica con le corde” che Simone Gianlorenzi ha potuto suonare assieme a Vinnie Moore, Steve Vai e Kee Marcello, considerati all’unanimità geni della chitarra, ma anche Anastacia, cantante pop a stelle e strisce di fama mondiale, con cui è partito in tour nel 2019 e nel 2020. Per quanto riguarda l’amore con la sua bella, invece, ebbe origine nel 2008, quando lo stesso suonava presso “Gli Orlandi Furiosi”. Il loro non fu però un amore a prima vista, visto che convolarono a nozze solamente nell’estate del 2019, una cerimonia da mille e una notte in riva al mare, come si vede solamente nei film di Hollywood. Attualmente insegna presso il conservatorio “G.Martucci” di Salerno e il conservatorio “N. Rota” di Monopoli. Ovviamente, fra una canzone e l’altra, si dedica al suo più grande amore, la bella Stefania Orlando.

