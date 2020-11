Simone Gianlorenzi, marito Stefania Orlando/ “Nessuno l’ha spalleggiata nella casa”

Simone Gianlorenzi è il marito di Stefania Orlando, la concorrente del Grande Fratello Vip 2020, che fuori dalla casa punta il dito contro gli altri coinquilini. A poche ore da una nuova imperdibile diretta del reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, il musicista ha pubblicato una serie di post sui social commentando il comportamento degli altri concorrenti “accusati” di non aver mai preso posizione a favore della moglie. “Ci fosse stato uno che abbia spalleggiato Stefania Orlando …non una voce amica, non un sostegno. Nessuno ha preso una posizione a favore. Bene. Ne prendiamo atto” – ha scritto Simone, ma un follower ha risposto sottolineando che sicuramente le cose cambieranno a breve all’interno della casa. Una risposta che non è tanto piaciuta a Gianlorenzi che ha replicato “si ma certe cose andrebbero fatte quando c’è bisogno…non il giorno dopo”. Le sue parole però non sono piaciute a Gaia Zorzi, la sorella di Tommaso, che ha risposto: “mi spezzi il cuore”, ma Simone ha prontamente replicato “Gaia, tesoro io non ce l’ho affatto con Tommy che adoro. Il mio tweet non era per lui. In quella casa sono venti persone e vedere in diretta Stefy da sola contro il branco mi ha fatto male. Specie in questo momento che rischia l’eliminazione. Loro si vogliono bene, e io con loro”.

Simone Gianlorenzi e l’amore per Stefania Orlando

Simone Gianlorenzi e Stefania Orlando sono innamorati come mai. Il musicista è già entrato nella casa del Grande Fratello Vip 2020 per sostenere la sua compagna che alcune settimane fa ha raccontato, senza tanti fronzoli, i motivi che l’hanno spinta a non avere figli. Parole semplici che hanno emozionato e commosso il pubblico e lo stesso Simone che, entrato nella casa, ha rassicuro la moglie: “ho deciso che non avrei avuto figli molto prima di conoscerti, dedicando completamente la mia vita alla musica. Saremmo stati ottimi genitori, magari lo saremo nella prossima vita. In questa vita siamo comunque una splendida famiglia. Love you”. Non solo, Simone ha anche rassicurato la compagna sulla situazione fuori dalla casa: “stanno tutti bene e ti salutano. Tu sei super e basta, perché sei davvero fortissima. Quale disastro? Noi siamo fierissimi. Ti guardiamo 24 ore su 24. Mi manchi un botto ma non ti voglio vedere per un sacco di tempo. Devi continuare a fare quello che stai facendo adesso perché stai facendo una cosa bellissima. Finalmente la gente ti apprezzerà per quello che sei. Sono fiero di te e devi restare qua dentro perché io e Margot ti vogliamo qua, siamo felici. Se non passano aeroplani è solo perché ci stiamo organizzando. Sappi che ogni giorno ne passano a migliaia e sono tutti per te”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA