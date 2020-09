Simone Gianlorenzi, marito Stefania Orlando/ Replica:”Antonella Elia? Alle nozze per affetto”

Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando, è intervenuto sui social per replicare ad Antonella Elia. Nel corso della seconda puntata del Grande Fratello Vip 2020, in occasione dell’ingresso di Stefania Orlando nella casa di Cinecittà, l’opinionista del reality ha punzecchiato la nuova concorrente ricordandole di averla invitata al suo matrimonio pur avendo parlato male di lei alle sue spalle. “Mi domando come mai mi hai invitato al tuo matrimonio se poi va in giro a parlare male di me. Forse per fare numero, per avere più paparazzi ed essere sicura di uscire sui giornali”, ha detto la Elia in diretta. Per poi aggiungere. “Hai riferito che l’anno scorso tra le persone della casa ero quella che meno ti piaceva il che può anche essere ma da un’amica non mi aspetto certe affermazioni. Poi comunque hai detto che sono una provocatrice, come mai mi ha invitato al matrimonio?”, ha chiesto ancora la Elia mentre la Orlando le ha spiegato di considerare il termine provocatrice un complimento. La spiegazione della Orlando, però, non ha convinto più di tanto la Elia a cui ha anche risposto Simone Gianlorenzi.

SIMONE GIANLORENZI REPLICA AD ANTONELLA ELIA

Simone Gianlorenzi, dopo aver assistito al botta e risposta tra la moglie Stefania Orlando e Antonella Elia, ha deciso di difendere la sua donna ricordando all’opinionista del Grande Fratello Vip 2020 di essere stata invitata al matrimonio solo per l’affetto che la lega a Stefania. Tra la Orlando e la Elia, come ha spiegato la stessa Antonella in diretta, c’è un rapporto d’amicizia che dura da ormai quindici anni. “Cara Antonella Elia – ha scritto sui social il marito della Orlando – ti abbiamo invitata al nostro matrimonio per affetto sincero. Avevate passato una bella vacanza l’anno prima con Stefy e a me divertivi quando mi parlavi di Slash”. Le parole di Simone Gianlorenzi saranno state lette dalla Elia o le scoprirà in diretta durante la terza puntata del Grande Fratello Vip 2020?



© RIPRODUZIONE RISERVATA