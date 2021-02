Simone Gianlorenzi, marito Stefania Orlando/ “Sei il mio spirito guida da 13 anni”

Lunedì scorso Stefania Orlando ha incontrato il marito Simone Gianlorenzi nella casa del “Grande Fratello Vip“. La showgirl non ha nascosto il suo desiderio di tornare a casa: “Stai andando fortissimo, vola alto a noi non ci tocca nessuno”, le ha detto il marito. Il musicista ha poi scherzato di aver scritto all’avvocato per abbandono del tetto coniugale. La conduttrice ha poi spiegato ad Alfonso Signorini: “La mia felicità è lui. È una felicità che è arrivata tardi, ma non pensavo potesse essere così intensa“. Nella stessa serata Stefania Orlando è finita in nomination con Giulia Salemi, e una di loro due questa sera abbandonerà la casa del Grande Fratello Vip. “Vorrei fare un plauso a Stefania e alla sportività e tranquillità con cui sta vivendo una nomination e un televoto così difficile e importante. C’è chi non si da pace per nomination o eliminazione… Sei il mio spirito guida… da tredici anni. Chapeau”, ha scritto Simone su Twitter dopo la diretta di lunedì.

In questi giorni Simone Gianlorenzi si è ritrovato più volte a difendere la moglie Stefania Orlando da numerosi attacchi sui social: “Ragazzi sostenete i vostri beniamini ma non screditate gli altri, soprattutto con le menzogne”, ha scritto su Twitter. La sfida al televoto tra Stefania e Giulia Salemi non è semplice anche perché entrambe hanno una ampia schiera di fan. Ma, stando, a quanto twittato da Simone Gianlorenzi sembra che alcuni hater abbiano scritto accuse pesanti, ma infondate, sulla moglie: “Stefania non ha mai votato la lega, e non è mai stata a nessun comizio. Stefania omofoba? Questa fa davvero ridere. Chiedetelo alla comunità LGBTQ ammesso che sappiate cosa sia”. Sempre su Twitter Simone ha ringraziato i fan della moglie Stefania per il loro sostegno: “Che peccato che Stefania non possa vedere quello che state facendo per Lei… state smuovendo le montagne. Grazie dal profondo del mio cuore… e del suo”.



