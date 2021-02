Simone Gianlorenzi, marito Stefania Orlando/ “Sempre in nomination? La temono…”

Simone Gianlorenzi è un nome e un volto ormai noto per i fan del Grande Fratello Vip. Il musicista è infatti il marito di Stefania Orlando e ha supporto, sostenuto, difeso la moglie in questi cinque lunghi mesi di reclusione nella casa di Cinecittà. Nelle ultime puntate Simone ha fatto visita a Stefania dentro la casa del GF Vip, per dirle di tenere duro fino all’ultimo, nonostante in questi mesi separati abbia sentito molto la sua lontananza. Questa sera, venerdì 26 febbraio, andrà in onda la semifinale del Grande Fratello Vip e Stefania Orlando è già a rischio eliminazione con Rosalinda Cannavò. L’attrice siciliana è finita in nomination “per colpa” di Dayane Mello: “Ha fatto un gesto umanamente brutto, secondo me…per come si è comportata con Rosalinda tutta la puntata. Poco prima c’è stato un blocco su di lei che ha detto una cosa bellissima, ha descritto una loro relazione, ha palesato dei sentimenti nei confronti di questa ragazza, immediatamente dopo le ha segato le gambe in maniera clamorosa”, ha detto Gianlorenzi a Casa Chi.

Simone Gianlorenzi: non teme le nomination della moglie Stefania Orlando

Nel corso della puntata ci sarà un’altra eliminazione, non è quindi ancora certo che Stefania – se dovesse superare il primo televoto – riesca a diventare la quarta finalista del Grande Fratello Vip. I più a rischio, oltre a Stefania e Rosalinda, sono Andrea Zelletta e Samantha De Grenet. Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi sono già in finale. Chi sarà il quarto finalista? Ovviamente Simone Gianlorenzi incrocia le dita per sua moglie Stefania Orlando e confida sul voto dei fan: “Ormai siamo ad un soffio dalla fine… continuate a soffiare forte e portiamo Stefania in finale!”, ha scritto su Twitter. Sempre ai microfoni di Casa Chi, il musicista ha detto di non temere le nomination della moglie: “Il fatto che sia sempre in nomination mi fa piacere. Significa che è un personaggio forte e qualcuno sta tentando di farla uscire prima della finalissima. C’è chi vuole portare in finale i personaggi meno forti. Hanno fatto uscire Maria Teresa e Giulia”. Per il futuro della moglie, Simone confida che il GF Vip le porti nuove opportunità lavorative e dopo il successo di “Babilonia” un duetto con Tommaso Zorzi: “Vorrei anche un loro duetto insieme, che diventerebbe la hit dell’estate, se Tommaso è d’accordo ci proverò”.



