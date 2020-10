Simone Gianlorenzi, marito Stefania Orlando/ “Siamo una splendida famiglia anche…”

Simone Gianlorenzi sta sostenendo la moglie Stefania Orlando, concorrente del Grande Fratello Vip 2020, a distanza dimostrandole con parole piene d’amore tutto il suo sopporto. Nella casa di Cinecittà, la Orlando ha parto il proprio cuore parlando anche di quei figli che non ha mai desiderato davvero non nascondendo un pizzico d’amarezza per aver tolto tale possibilità al marito Simone. Durante un momento di sfogo, infatti, Stefania ha ammesso che se avesse conosciuto prima il marito, probabilmente la sua vita sarebbe stata diversa. Una confessione sincera e a cuore aperto quella della Orlando che ha emozionato non solo il pubblico di canale 5, ma anche lo stesso Simone che, dopo aver ascoltato le parole della moglie, ha deciso di scriverle una meravigliosa dichiarazione d’amore su Twitter. “Ho deciso che non avrei avuto figli molto tempo prima di conoscerti Stefania, dedicando completamente la mia vita alla musica. Saremmo stati ottimi genitori, magari lo saremo nella prossima vita, in questa vita siamo comunque una splendida famiglia. Love yo“, ha cinguettato.

SIMONE GIANLORENZI E L’AMORE CON STEFANIA ORLANDO: “NESSUN COLPO DI FULMINE”

Quello tra Simone Gianlorenzi e Stefania Orlando è un amore nato mentre la showgirl cercava una band su suggerimento del suo ex marito. “Abbiamo lavorato insieme per un anno e qualcosa senza che succedesse nulla. Io avevo un flirt con un altro e lui era fidanzato da un po’ di anni. Poi una notte ho sognato che facevamo l’amore e gli ho mandato un messaggio e lui mi ha risposto ‘sono mesi che lo sogno ad occhi aperti'”, ha raccontato Stefania a Myriam Catania, rapita dal racconto della showgirl. Da quel momento è iniziata la loro storia d’amore e non si sono più lasciati. Sono passati tredici anni dall’inizio di un amore che è diventato sempre più forte e importante. “Io lo stimavo tantissimo come persona ma non è stato un colpo di fulmine“, ha poi aggiunto Stefania riconoscendo in Simone il suo grande amore.

Ho deciso che non avrei avuto figli molto tempo prima di conoscerti @stefyorlando dedicando completamente la mia vita alla musica. Saremmo stati ottimi genitori, magari lo saremo nella prossima vita, in questa vita siamo cmq una splendida famiglia. Love you @GrandeFratello #gfvip — Simone Gianlorenzi (@SimoGianlorenzi) October 9, 2020





