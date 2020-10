Simone Gianlorenzi, marito Stefania Orlando/ “Stratega? Anche la Brandi lo è stata…”

Simone Gianlorenzi, il marito Stefania Orlando, è intervenuto anche ieri sera a Live Non è la d’Urso, alla vigilia della nuova puntata del Grande Fratello Vip per prendere ancora una volta le difese della donna. Il musicista è intervenuto nel talk che ha visto protagonista Matilde Brandi, con la quale la moglie Stefania ha avuto dei battibecchi poco prima dell’uscita di scena della showgirl, nonostante un’amicizia lunga un ventennio. Matilde, in più occasioni ha definito Stefania Orlando una “stratega”. Cosa ne pensa il marito? Simone ha avuto modo di dire la sua nel salotto notturno di Barbara d’Urso commentando: “Io penso che il Grande Fratello alla fine sia un gioco, quindi avete giocato, ognuno ha messo in piedi la sua strategia”. Ma può davvero finire così un’amicizia lunga venti anni? “La situazione si è rivoltata dall’inizio prima ancora che Stefy entrasse, secondo me”, ha replicato alle osservazioni di Giovanni Ciacci, deluso dall’atteggiamento della Orlandi nei confronti della Brandi.

SIMONE GIANLORENZI, MARITO STEFANIA ORLANDO REPLICA A MATILDE BRANDI E A OPPINI

Simone Gianlorenzi, pur in maniera pacifica, ha voluto rendere noto il suo punto di vista rispetto all’atteggiamento di Matilde Brandi nei confronti della moglie Stefania Orlando: “Una cosa che mi ha colpito molto è che prima ancora dell’ingresso del secondo gruppo tu hai già messo in chiaro con tutti che eravate un gruppo e che valeva la pena rimanere uniti”, ha commentato ospite di Live Non è la d’Urso. Nelle ultime ore, inoltre, il marito di Stefania si è ritrovato a dover smentire non solo Matilde Brandi sulla questione “stratega” ma anche Francesco Oppini, che nella Casa del GF Vip aveva detto di conoscere la Orlando da molti anni. Puntuale la replica di Simone che via Twitter ha in qualche modo sbugiardato il figlio di Alba Parietti scrivendo: “Conosco Stefania da 14 anni, da 13 viviamo insieme h24. In tutti questi anni non abbiamo mai visto né sentito Oppini io non l’ho mai conosciuto e Stefy non l’ha mai sentito. Non ci sono mai stati rapporti. Francesco Oppini ma che dici? Di che parli?”. Arriveranno le risposte alle sue domande?



