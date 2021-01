Simone Gianlorenzi, marito Stefania Orlando/ “Temo per la sua incolumità psicologica”

Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando, si è fatto molto apprezzare dal pubblico del Grande Fratello Vip per il modo con cui difende e supporta la moglie. Ospite di “Casa Chi”, il musicista ha commentato il nuovo prolungamento del reality, previsto per lunedì 1 marzo: “Non l’ho presa benissimo la data della finale, ci aspettavamo fosse entro febbraio e non il 1 marzo. Per quello che mi riguarda può rimanere anche un altro anno fuori, l’importante è che stia bene, che sia felice e col sorriso. Se deve stare male meglio che torni a casa”. Il marito di Stefania Orlando, molto orgoglioso del percorso che sta facendo la moglie dentro la casa del GF Vip, non ha nascosto una certa preoccupazione: “Temo per la sua incolumità psicologica. È una grossa pressione per tanti mesi vivere in quella condizione. Sono preoccupato anche per quando uscirà, avrà bisogno forse di riadattarsi alla vita normale”. Simone Gianlorenzi ha ammesso che gli piacerebbe fare il Grande Fratello Vip: “Mi piacerebbe portare la mia cultura al grande pubblico, la cultura a cui appartengo, quella della musica rock, la cultura dei musicisti. Mi immagino a fare lezione ai ragazzi che non ne sanno nulla. Ho questa voglia di divulgare…”.

Simone Gianlorenzi, marito Stefania Orlando: la telefonata con Andrea Roncato

A Casa Chi, il musicista ha rivelato di aver sentito Andrea Roncato, ex marito di Stefania Orlando, dopo il polverone delle scorse settimane: “Andrea mi ha telefonato, ci siamo confrontati. È stata una telefonata molto carina dove io gli ho mostrato la mia vicinanza . Lui ha concluso dicendo che tifa per Stefania. Mi ha detto di non farla uscire”, aggiungendo che si sono promessi di vedersi tutti insieme una volta che Stefania uscirà dalla casa. Nel corso della chiacchierata Simone Gianlorenzi ha parlato anche del rapporto tra Stefania e Tommaso Zorzi. Il musicista ha dichiarato che la moglie ha un carattere molto forte, ma allo stesso ha delle insicurezze e cerca rassicurazioni e certezze: “Stefania si appoggia molto per sentirsi protetta. Dentro la casa ha trovato una certezza in Tommaso. È una cosa profonda, non riguarda il gioco”.



