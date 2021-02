Simone Gianlorenzi, marito Stefania Orlando/ “Vogliamo Zorzi sotto il nostro piumone”

Quest’oggi, martedì 16 febbraio 2021, Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando, è intervenuto in collegamento telefonico ai microfoni di Rtl 102.5, all’interno del contenitore “Quelli del Gossip”, condotto da Francesco Fredella e Ludovica Marafini. Il coniuge della showgirl è stato inevitabilmente interpellato su quanto accaduto ieri sera presso la casa del Grande Fratello Vip, dove ha finalmente potuto riabbracciare la sua dolce metà, anche se soltanto attraverso la stanza degli abbracci.

“Quando sono tornato a casa – ha asserito Simone Gianlorenzi – ho risposto ai milioni di commenti che mi sono arrivati, colmi di gioia. Ho risposto a tutti e ho fatto le ore piccole. C’è una manifestazione d’affetto per Stefania che mi lascia sempre piacevolmente colpito. Riabbracciarla dopo tutti questi mesi è stata davvero un’emozione incredibile: sì, è stato emozionante, del resto non ci vedevamo di persona da novembre”.

SIMONE GIANLORENZI: “TIFO PER UN RITORNO DI STEFANIA IN TV”

La chiacchierata fra Simone Gianlorenzi e gli speaker radiofonici di Rtl 102.5 è poi proseguita con una domanda rivolta da Fredella al marito di Stefania Orlando: “Cosa le cucinerai quando uscirà dalla casa del Grande Fratello Vip?”. Gianlorenzi si è dimostrato molto attento nella risposta e non si è fatto cogliere impreparato: “Sicuramente il primo pasto che le preparerò sarà la colazione, dal momento che sarà notte quando abbandonerà la casa. Gliela porterò a letto, gliela preparo tutte le mattine. A pranzo poi, probabilmente, se non ci sarà il lockdown, andremo a mangiare fuori”. L’auspicio espresso da Fredella e Marafini è che Stefania Orlando possa presto riguadagnarsi un suo spazio personale sul piccolo schermo e Gianlorenzi si è unito a questo augurio: “Tifo per lei sempre e comunque, spero che possa tornare presto in tv. La sosterrò sempre”. Per poi chiudere con una doppia battuta: “Parlo così perché sto puntando a vincere il concorso di marito dell’anno 2020/2021… Tommaso Zorzi? Lo aspettiamo sotto il nostro piumone con Margot, la nostra cagnolina”.



