Simone Gianlorenzi: “Stefania e Tommaso? Rapporto sincero”/ “Sono un po’ geloso…”

Ospite di Francesco Fredella su RTL 102.5 News, Simone Gianlorenzi, compagno di Stefania Orlando, ha commentato quanto accaduto in questi ultimi giorni nella Casa del Grande Fratello Vip. In particolare la lite tra la sua compagna e Tommaso Zorzi: “C’è stato un momento abbastanza tosto per la scena di Tommaso che era un po’ il suo punto fermo, la sua ancora all’interno della Casa, dunque s’è stato questo momento drammatico. – ha esordito Simone – Però ora che hanno risolto la vedo rinata, ho visto che ritrovato il tuo sorriso e la sua spensieratezza e sono sicuro che presto tornerà ad essere la vipera che conoscete e amate.” È infatti tornato il sereno tra i due concorrenti, tra i più forti e amati di questa edizione. Simone ha infatti sottolineato che: “Io credo molto nella sincerità del rapporto tra Tommaso e Stefania. Tra loro vedo tutta quella complicità che, mi duole dirlo, finora avevo visto solo nei miei confronti. Sono un po’ geloso…” ha ammesso poi col sorriso.

Simone Gianlorenzi contro Filippo Nardi: “Mi vergogno di essere uomo!”

Cosa vedremo nella nuova diretta del Grande Fratello Vip? Simone Gianlorenzi ce lo anticipa: “Nonostante tutti i chiarimenti di questi giorni, stasera ci saranno i confessionali fatti a caldo da loro. Quindi uscirà qualcosa di nuovo che può innescare nuovi dissapori.” Infine il musicista ha detto la sua sulle vergognose parole usate da Filippo Nardi in questi giorni: “La vicenda è incommentabile, mi vergogno di essere uomo se questo rappresenta noi uomini. Per fortuna non siamo così tutti.” Così ha sottolineato che “Io se l’avesse fatto a Stefania mi sarei sicuramente accanito utilizzando gli unici strumenti a mia disposizione, i social, come ho fatto finora d’altronde. Io mi sento il suo scudo fuori dalla Casa e faccio di tutto per proteggerla.”



