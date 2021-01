Simone Gianlorenzi Vs Roncato: “Perché parla ora di Stefania?”/ “Ha ritrattato tutto”

Ospite di Barbara D’Urso nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5, Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando, ha replicato ad Andrea Roncato manifestato tutti i suoi dubbi per le dichiarazioni rilasciate domenica a Live non è la D’Urso. “Io sono rimasto molto male. – ha esordito Gianlorenzi – Mi è dispiaciuta che questa uscita di Andrea sia arrivata quando Stefania non può replicare alle sue parole. Quello che non ho capito è perché lui abbia deciso di parlarne adesso quando hanno avuto prima tanti momenti per chiarirsi.” Gianlorenzi si dice insomma basito: “Sono persone che fino a qualche anno fa stavano al tavolo insieme a me e oggi siamo così. È tutto surreale e non capisco perché siamo arrivati a questo.”

Simone Gianlorenzi replica ad Andrea Roncato: “Ha ritrattato tutto sulla fine con Stefania Orlando”

Simone Gianlorenzi ha sottolineato come Andrea Roncato in passato abbia detto ben altro sulla rottura con Stefania Orlando: “Io conosco i motivi che conoscono tutti e che si sapevano fino a domenica. Lui ha raccontato una versione del tutto inedita, ritrattando tutto quello che ha raccontato anche qualche anno fa a Verissimo. Io sono in una posizione scomoda per parlare di cose che non ho vissuto personalmente.” Nonostante la voglia di non sbilanciarsi troppo sulla questione, Simone ha concludo precisando che “I motivi della separazione tra Stefania e Andrea sono altri. Il fatto che Stefania avesse un’altra persona, che non sono io, è stata semplicemente una conseguenza delle vere cause di questo split che c’è stato. Loro erano ormai fratello e sorella.”



