Chi è Simone Grande, il giovane talento che ha vinto "The Voice" nella passata edizione? È arrivato fino all'Eurovision in rappresentanza dell'Italia

Tra i giovani talenti ai quali “The Voice” ha dato spazio c’è anche Simone Grande, piccolo di grande talento. Una passione importante per la musica quella del dodicenne, che ha deciso di partecipare al programma di Antonella Clerici per mostrare a tutti il suo grande dono, quello di una voce stupenda che usa per emozionare. Simone Grande è riuscito a trionfare a “The Voice Kids 2023”, e dopo ancora a prendere parte al prestigioso Junior Eurovision Song Contest in rappresentanza dell’Italia. Simone si è presentato con il brano “Pigiama Party”, ottenendo un ottimo riscontro da parte del pubblico. Ma come è nata la passione per la musica di Simone Grande, che ha portato il giovane a partecipare al talent show di Antonella Clerici e dopo ancora all’Eurovision dei giovanissimi?

Ivana Spagna ha un compagno? Il desiderio: "Vorrei un fidanzato veterinario"/ La rivelazione

Simone Grande, chi è il giovane cantante: la passione cominciata da giovanissimo

Simone Grande ha cominciato a cantare da giovanissimo. Il ragazzino ha iniziato a cinque anni a studiare musica: prima ancora, però, ha cominciato a casa a canticchiare. La musica, infatti, ha sempre fatto parte della quotidianità della sua famiglia, tanto che i genitori, quando si sono resi conto del suo grande talento, hanno deciso di iscriverlo a canto. A dodici anni, dunque qualche anno dopo aver cominciato le lezioni di canto, Simone ha deciso di prendere parte a The Voice Kids. Simone è anche un grande appassionato di calcio e tifa l’Inter.

Chi è Paola Pugliese, la moglie di Sal Da Vinci/ Il cantante: “All’inizio non mi voleva”

Il ragazzo, infatti, gioca anche a calcio, come ha raccontato in occasione del racconto di come è stato chiamato per lo Junior Eurovision: “Non me l’aspettavo proprio, me l’hanno detto così al termine degli allenamenti di calcio. Mi hanno preso alla sprovvista. Ero molto emozionato e contento: non mi sarei mai aspettato di partecipare all’Eurovision”. L’ennesima esperienza di una carriera già ben avviata nonostante la giovanissima età.