Simone Grazioso è tra i finalisti della quattordicesima edizione di MasterChef Italia 2025: sarà lui il vincitore? Cresce l’attesa per il gran finale del più acclamato programma televisivo dedicato alla cucina che vede aspiranti chef mettersi alla prova in un crescendo di sfide fino alla proclamazione del vincitore. Tra le sorprese di questa edizione c’è sicuramente Simone Grazioso che è prontissimo a giocarsi la finale con un solo grande obiettivo: vincere. L’aspirante chef, infatti, dalle pagine de La Stampa alla vigilia della finale ha dichiarato: “sono pronto a dimostrare che merito il titolo di miglior cuoco amatoriale d’Italia”. Che dire: Simone, 35 anni da Alba è pronto a tutto pur di trionfare nella quattordicesima edizione di Masterchef Italia che ricordiamo premierà il vincitore con un premio da 100mila euro e la pubblicazione di un libro di ricette.

Simone è nato e cresciuto ad Alba, una città che descrive “bellissima nel cuore delle Langhe” nel video di presentazione del programma, anche se lui è un piemontese atipico visto che i genitori hanno origini siciliane e visto che rispetto ai suoi conterranei lui è molto espansivo e carismatico”.

Simone Grazioso punta alla vittoria di MasterChef Italia 2025

Simone Grazioso sarà il vincitore di MasterChef Italia 2025? Di professione imprenditore, Simone ha una azienda di sua proprietà e nel video di presentazione si è descritto come un uomo vincente, libero e diretto. “Non mi tengo dentro niente. Non fingo e non faccio la bella faccia” – ha detto a gran voce l’aspirante chef che non ha mai perso tempo in tutta la sua vita e non ha intenzione di farlo nemmeno nella classe di MasterChef. La cucina è sempre stata tra le sue più grandi passioni e partecipare a Masterchef è sempre stato nei suoi sogni del cassetto.

L’aspirante chef si portavoce nella sua cucina di piatti ricercati e moderni con riferimenti al mondo fusion. Il percorso a Masterchef Italia 2025 non è stato semplice, visto che durante la prima puntata ha rischiato di essere subito eliminato, ma è riuscito con caparbietà a raggiungere la finale. Ed ora è pronto a giocarsi tutto per tutto!