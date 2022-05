Simone Gresti fidanzato Andreea Rabciuc/ “Non l’ho trattenuta: mi sento in colpa ma…”

Ad intervenire nel corso della puntata di ieri di è Chi l’ha visto stato Simone Gresti, fidanzato 43enne di Andreea Rabciuc. L’uomo, presente in studio, è tornato ancora una volta sulla sera della scomparsa della 27enne commentando: “Nessuno l’ha forzata in niente e nessuno l’ha trattenuta lì. Nessuno, purtroppo, non l’ha rincorsa, e questo che mi dispiace. Mi sento un po’ in colpa perchè l’ho trattenuta altre volte e per una volta che lascio andare… ovviamente non potevo immaginare che sparisse per quasi due mesi senza neppure una sua traccia”.

Andrea Rabciuc, compagno madre “vita rovinata”/ “Mamma disperata, storia con Simone…”

Simone, intanto, continua a ribadire di non avere nulla a che fare con la scomparsa di Andreea. Alla trasmissione di Rai3, Simone Gresti aveva svelato che lui ed Andreea avevano immaginato un futuro insieme al punto di aver visto anche una casa dove andare a vivere. A novembre però la ragazza avrebbe cercato nuovamente il suo ex Daniele. Ancora una volta è stata ripercorsa la sera del 12 marzo rispondendo ad alcuni dubbi degli spettatori. “Lei è sicuramente salita in macchina, non c’è un’altra spiegazione”, ha commentato l’uomo.

Anna Agnieszka Sobczuk, 46enne scomparsa/ La denuncia del compagno: prelevato il Dna

Simone Gresti, parla il fidanzato di Andreea Rabciuc

Simone Gresti in studio ha proseguito: “Io ero convinto che si fosse fermata al bar aspettando qualcuno. Non mi sono preoccupato più di tanto. Ho immaginato che avrebbe cercato di contattare qualcuno al bar o facendosi prestare un telefono oppure fosse tornata indietro. Non immaginavo una cosa del genere”.

Ad intervenire è stato anche l’avvocato di Simone Gresti, presente anche lui in studio: “Noi dall’inizio abbiamo ricevuto dallo stesso Simone un mandato difensivo ma anche un incarico ben preciso che è quello di utilizzare tutti i mezzi possibili per individuare dove si può trovare la ragazza. L’abbiamo sempre cercata senza pensare che sia viva o morta e nel fare questo, grazie al supporto di Andreea abbiamo cercato di ricostruire le amicizie anche in base a quello che Simone ci ha raccontato”. Di Andreea Rabciuc si è parlato anche in Romania.

Renato Ronzoni scomparso a La Spezia/ Matrimonio non valido: portato via da "moglie"?

© RIPRODUZIONE RISERVATA