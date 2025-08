Sonia B. e Simone, caos dopo l’annuncio della gravidanza: segnalazione choc lo incastra con la tentatrice.

Se dopo l’ultima puntata di Temptation Island i fan avevano tirato un sospiro di sollievo sulla coppia Simone e Sonia B, oggi arriva la brutta indiscrezione che nessuno si aspettava. Ma prima di svelare tutto, facciamo un passo indietro e andiamo a ripercorrere quello che è successo alla fine del reality. Proprio ieri sera, giovedì 31 agosto 2025, è andata in onda la puntata in cui le coppie hanno raccontato come è andata un mese dopo.

A stupire più di tutti sono stati Simone e Sonia B che hanno annunciato al pubblico di aspettare un figlio. Filippo Bisciglia non ha esitato a dimostrarsi contento di questa svolta improvvisa, soprattutto perchè il loro percorso era stato davvero difficile e pieno di sofferenza. Ricordiamo, infatti, che Simone si era lasciato andare e nel villaggio ha baciato la tentatrice Rebecca nel bagno, mentre lei lo pregava di spegnere la luce. Molti non si capacitano di come Sonia B abbia potuto perdonare il gesto del fidanzato, il quale ha detto di aver baciato un’altra solo per ‘provare il suo amore’ dopo tanto tempo. Sarà davvero così? In ogni caso, la cosa sconvolgente è la segnalazione di poche ore fa: Simone avrebbe già tradito Sonia B.

Simone ha rivisto Rebecca dopo Temptation Island?

A lanciare un’indiscrezione molto preoccupante è stato Lorenzo Pugnaloni: “Tutto bello e commovente, ma a me sono arrivate voci che lui si sarebbe sentito con la single Rebecca…”. Nelle sue storie Instagram l’esperto di gossip ha fatto sapere che Simone e Rebecca sono rimasti in contatto anche dopo il tradimento avvenuto nel villaggio dei fidanzati a Temptation Island. A questo punto i telespettatori che hanno seguito la storia della coppia sono curiosi di scoprire quale sarà la versione di Rebecca rispetto a questa situazione e se mai la tentatrice confesserà qualcosa rispetto a questa segnalazione.

Lorenzo Pugnaloni ha poi lanciato un’altra notizia, una supposizione più che altro. Pare che Simone e Rebecca non si sarebbero solo sentiti, ma anche visti! Sarà davvero così? E se si sono incontrati, per quale motivo? Forse il fidanzato di Sonia avrà voluto ‘esorcizzare’ quanto successo nel reality ma questo resterà un mistero finchè qualcuno dei diretti interessati non chiarirà la situazione.