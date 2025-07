È stato un inizio scoppiettante quello di Simone nella seconda puntata di Temptation Island 2025 con l’inizio interamente dedicato a lui e alla storia con Sonia B, con alcuni video che lei è stata costretta a vedere (o, forse, subire) in cui si atteggia da galletto con le tentatrici; ma al di là della relazione – che per ora sembra essere ben indirizzata su una pessima china -, ciò che ha colpito sul web sono state soprattutto le teorie avanzate da Simone durante la sua permanenza sull’isola e nel villaggio dei fidanzati.

Parlando con fidanzati e tentatici, infatti, Simone non ha avuto grossi a problemi a confessarsi fermamente “terrapiattista“, oltre a spiegare che dal suo punto di vista “l’uomo non è mai andato sulla luna” e che – ovviamente – “i dinosauri non si sono mai estinti” visto che “non sono mai esistiti”, il tutto condito dal fatto che in passato la terra era abitata “da giganti“: tutte notissime (e, è bene dirlo, smentite dalla realtà scientifica delle cose) teorie degli ambienti terrapiattisti, che cercano spiegazioni alternative alla realtà storica dei fatti.

Le teorie dei Simone a Temptation Island 2025: dalla terra piatta ai giganti, passando per il falso allunaggio

Insomma, oltre a essersi guadagnato il risentimento di Sonia, Simone è già destinato a diventare (ammesso che duri più di un paio di puntata a Temptation Island 2025, ovviamente) uno dei personaggi più controversi e discussi online di questa stagione che sembra essere già – dicevamo prima – scoppiettante; ma al di là di quello che ci attenderà nelle prossime puntate, interessante è soffermarci proprio su quelle teorie alle quali lo stesso Simone ha confessato di credere.

Se da un lato, infatti, è semplice capire cosa significhi essere “terrapiattisti” – ovvero, ovviamente, l’idea che il nostro pianeta non sia una sfera, ma una sorta di disco piatto -, dall’altro è interessante notare che l’ipotesi dell’inesistenza dei dinosauri si ricollega proprio a quella dei giganti: le ossa che tutti ben conosciamo, infatti, secondo chi crede a queste ipotesi sarebbero proprio quelle dei giganti che abitavano il nostro pianeta, autori – tra le altre cose – di meraviglie terresti come le piramidi o la Grande muraglia cinese.

Altrettanto interessante (tanto quanto falsa, vale sempre la pena ripeterlo) è la tesi che l’uomo non sia mai andato sulla Luna: secondo i terrapiattisi – appunto, come Simone -, infatti, il famoso video girato dai coraggiosi astronauti Neil Armstrong e Buzz Aldrin non sarebbero vero, perché non hanno mai raggiunto il satellite che illumina il nostro pianeta di notte; tutto parte di una sorta di strategia di distrazione di massa, sostenuta da sedicenti prove come il fatto che la bandiera statunitense fosse dritta, in un contesto di assenza di gravità.