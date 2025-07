Simone sta insieme alla single Rebecca dopo Temptation Island 2025? Spunta segnalazione clamorosa: si sono lasciati lui e la fidanzata Sonia B?

Il viaggio nei sentimenti di Sonia Barrile e Simone Margagliotti regalerà emozioni forti e d’impatto anche nella quarta puntata di Temptation Island 2025 in onda questa sera, eccezionalmente di mercoledì, 23 luglio 2025. Stando alle anticipazioni lanciate da Dagospia, infatti, ci sarà un tradimento in diretta. Il personal trainer di 28 anni di Modena, noto sul web per essere un terrapiattista che crede nell’esistenza dei giganti si lascerà andare con una tentatrice non riuscendo a tenere a bada gli ormoni e scatterà un bacio tra Simone e una single. Chi è la tentatrice in questione? Non Eva Giusti ma un’altra bellissima single che sembra essere Rebecca Ruffinengo.

E non è tutto perché ha rendere ancora più bollente il gossip ci ha pensato Deianira Marzano che ha riportato una segnalazione clamorosa e spiazzante. Un’utente, infatti, ha segnalato all’esperta di gossip di aver visto Simone alla stazione Tiburtina di Roma intento a prendere un treno per Torino e si è spinta oltre rivelando che quasi sicuramente Simone stesse andando a trovare la tentatrice di Temptation Island 2025 Rebecca Ruffinendo. Pare infatti che nella puntata di questa sera ma anche nelle prossime ci sarà un notevole avvicinamento tra Simone e la single Rebecca e scatterà un bacio che farà infuriare la sua fidanzata.

Se la segnalazione fosse confermata ciò significa che Sonia B. e Simone si sono lasciati a Temptation Island 2025 e non solo che il 28enne si è avvicinato molto alla single Rebecca Ruffinengo e che la conoscenza sta proseguendo anche una volta finito il programma perché lui si è recato da lei a Torino. Del resto Simone Margagliotti già dall’inizio ha confessato di aver tradito la sua fidanzata: “Nella vita nessuna donna mi ha rifiutata…Ho concretizzato un pensiero che avevo su un’altra persona.” Durante il viaggio nei sentimenti si è avvicinato in maniera importante prima alla single Eva Giusti e poi alla tentatrice Rebecca Ruffinendo. Ed adesso, stando allo spoiler dell’esperta di gossip, sembra proprio che Sonia B. e Simone si sono lasciati a Temptation Island 2025 e lui starebbe frequentando la single Rebecca.