Simone Inzaghi/ Carattere e idee vincenti, da Fabio Fazio svela il suo futuro?

inzaghiu, che vuole ripercorrere un po’ la carriera del tecnico biancoceleste, sbirciando gli angoli caratteriali inesplorati. Perché nonostante Simone Inzaghi sia diventato un allenatore di primissimo ordine, resta piuttosto abbottonato da un punto di vista personale e mediatico. Dal campo alla panchina ha compiuto un bel balzo in avanti, diventando uno dei mister più apprezzati dell’intero panorama europeo. Lo sanno bene i tifosi della Lazio, che sotto la sua guida sognano uno scudetto che manca da tempo ai capitolini. Una rincorsa verso il titolo interrotta dalla maledetta pandemia mondiale del Coronavirus, ma che forse potrebbe riprendere con i giusti accorgimenti. Si parla anche di questo, inevitabilmente, a Che Tempo Che Fa. Tra ricordi, calcio giocato e calcio che forse si giocherà…

Simone Inzaghi, carattere e grinta da vendere: l’intervista a Che Tempo Che Fa

Non svelerà di certo i segreti del mestiere in diretta tv, ma Simone Inzaghi porterà tutto il suo carattere e la sua grinta da Fabio Fazio. Elementi con cui si è fatto strada nel mondo del calcio, vissuto prima da calciatore e ora allenatore. Il mister della Lazio racconterà come ha vissuto la quarantena forzata, ma anche con quale mentalità e atteggiamento si appresta a riprendere il campionato di calcio. Non mancheranno i ricordi e gli aneddoti della sua carriera da attaccante, ma anche il rapporto con il fratello Filippo Inzaghi, decisamente più concreto sotto porta, ma meno efficace come allenatore. Se sul rettangolo verde il riferimento per i tifosi è sempre stato ‘Super Pippo’, adesso è Simone Inzaghi ad essere ambito e apprezzato. Calcio e spensieratezza in Rai, con mister Inzaghi protagonista assoluto.



