Simone Inzaghi e Francesco Facchinetti, chi sono gli ex compagni di Alessia Marcuzzi: due storie importanti

La vita privata di Alessia Marcuzzi è stata costellata da amori più o meno conosciuti, su tutti Simone Inzaghi e Francesco Facchinetti. Il primo che ha tenuto banco sui giornali di gossip è quello con Simone Inzaghi, all’epoca calciatore. I due sono stati insieme per otto anni e hanno formato una delle coppie più famose e amate all’epoca. Nel 2001, inoltre, i due sono diventati genitori di Tommaso, oggi operante nel mondo del calcio come il papà: il ragazzo 23enne fa infatti il procuratore sportivo, una carriera cominciata dopo la laurea a Londra. Nonostante la separazione, i due sono ancora oggi in ottimi rapporti, tanto che Alessia è anche molto amica di Gaia Lucariello, la moglie di Simone Inzaghi sposata nel 2018, dalla quale il tecnico dell’Inter ha due figli.

Tornando agli ex compagni di Alessia Marcuzzi, ricordiamo che Simone Inzaghi è stato con lei dal 1998 al 2006. I due si sono innamorati da giovanissimi: 27 anni lui, 24 lei. Ben presto hanno allargato la famiglia con l’arrivo di Tommaso e poi nel 2006 si sono lasciati dopo anni in cui le cose non andavano più bene. Tra loro è stato un grande amore anche se non è chiaro perché sia finita: Alessia Marcuzzi negli anni ha parlato di un rapporto portato avanti con troppa fretta, bruciando le tappe. Forse sarà stato proprio questo a far allontanare i due.

Dopo la fine della storia d’amore con Simone Inzaghi e con Tommaso ancora molto piccolo, Alessia Marcuzzi ha conosciuto Francesco Facchinetti, all’epoca Dj Francesco. I due sono stati insieme solo due anni, dal 2010 al 2012, ma in quegli anni hanno messo al mondo una bambina, Mia. La loro storia sarebbe cominciata a Ibiza e immediatamente sarebbe scoccata la scintilla ma le divergenze caratteriali li avrebbero separati ben presto. Anche in questo caso, comunque la conduttrice ha bruciato le tappe: dopo essere andata a convivere con Dj Francesco dopo quattro mesi dall’inizio della storia, è rimasta incinta, per poi dare alla luce Mia nel 2011.

Nonostante anche questa storia sia terminata, gli ex compagni di Alessia Marcuzzi restano un punto fermo nella sua vita e non solo perché padri dei suoi figli, Tommaso e Mia. La conduttrice, infatti, tiene molto a loro e alla loro famiglia allargata che tiene insieme con impegno.