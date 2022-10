Simone Inzaghi esonerato?/ Inter, ipotesi nuovo allenatore: c’è l’opzione Chivu

SIMONE INZAGHI ESONERATO? INTER, ALLENATORE SULLA GRATICOLA

Simone Inzaghi può essere esonerato dall’Inter. A dire il vero, secondo la Gazzetta dello Sport lo sarebbe già stato: la rosea è stata protagonista di una gaffe sabato sera, dopo la sconfitta che i nerazzurri hanno subito in casa contro la Roma, mandando in rete per pochi minuti la notizia dell’allontanamento dell’allenatore. La pagina è poi scomparsa, ma ovviamente in molti hanno fatto in tempo a vederla: un “bug” ovviamente, ma forse anche questo è indicativo dei tempi che corrono in casa Inter. Quattro sconfitte in otto partite di campionato, una (interna) anche in Champions League, negli ultimi dieci anni solo Frank De Boer, dopo otto turni, aveva fatto peggio e nemmeno di troppo, perché l’olandese aveva 11 punti contro i 12 che ha oggi Simone Inzaghi.

Che dunque il piacentino possa venire esonerato dall’Inter è una realtà che potrebbe verificarsi: resta da capire cosa voglia fare la società, intanto questa sera i nerazzurri ospitano il Barcellona in una partita che in Champions League è abbastanza decisiva e, in caso di ennesimo ko, la “testa” dell’allenatore potrebbe anche saltare. Fino a qui, la prima parte della storia: la seconda è relativa al nome del nuovo allenatore dell’Inter in caso di esonero di Inzaghi, perché a questo punto è difficile ipotizzare.

CHI SAREBBE IL NUOVO ALLENATORE DELL’INTER?

Ecco, dunque: chi sarebbe il nuovo allenatore dell’Inter se Simone Inzaghi dovesse essere esonerato? Secondo le indiscrezioni, i nomi sarebbero quattro e tutti legati al mondo nerazzurro. Cristian Chivu, campione d’Italia con la Primavera che sta allenando anche ora, sarebbe un traghettatore che dovrebbe condurre la squadra sino alla lunga sosta per i Mondiali; le altre tre opzioni invece sarebbero “fisse”, almeno per il momento. Scalda poco Paulo Sousa, che come calciatore nell’Inter ha lasciato poche tracce: il portoghese, visto in Italia sulla panchina della Fiorentina, sarebbe stato proposto da alcuni intermediari ma in queste ore sarebbe in procinto di firmare per il Verona. Abbiamo poi Sinisa Mihajlovic, che all’Inter ricordano ancora molto bene.

Probabilmente si passerebbe anche sopra il fatto che il serbo abbia “tradito” allenando il Milan in passato, il problema è che, al netto delle condizioni di salute, in Italia il regolamento impedisce di allenare una seconda squadra nello stesso campionato nel corso della stessa stagione e Mihajlovic ha iniziato la Serie A come tecnico del Bologna, dal quale è stato poi esonerato in favore di Thiago Motta. Il quarto nome probabilmente sarebbe in grado di infiammare la tifoseria: si tratta di Dejan Stankovic, uno degli eroi del Triplete e che i tifosi dell’Inter portano in palmo di mano. Lui pure serbo, con la sua amata Stella Rossa ha fatto bene ma si è dimesso poco fa: il motivo, l’aver nuovamente mancato la qualificazione ai gironi di Champions League. Peccato che Deki sia ad un passo dalla Sampdoria, e quindi possa uscire dai radar…











