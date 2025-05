Quarantanove anni e una carriera già vincente alle spalle, Simone Inzaghi è uno dei tecnici italiani più apprezzati. Con l’Inter è pronto a giocarsi una finale di Champions League contro il Psg nella speranza di alzarla al cielo di Monaco. A fare il tifo per lui ci saranno milioni di nerazzurri sparsi per il mondo ma anche e soprattutto la sua famiglia, la moglie Gaia Lucariello, i figli e anche la sua ex compagna Alessia Marcuzzi, che con Simone Inzaghi ha condiviso diversi anni di vita, mettendo al mondo un figlio, Tommaso.

Alessia e Simone sono stati insieme per otto lunghi anni, dal 1998 al 2006: nel corso della sua relazione è nato anche il primo figlio della coppia, appunto Tommaso, oggi attivo nel mondo del calcio in qualità di procuratore. Dopo la fine della loro storia d’amore, importante e fortissima per entrambi, i due sono rimasti in ottimi rapporti tanto che ancora oggi si vogliono un gran bene, per il bene del figlio Tommaso ma non soltanto. Alessia è anche una grande amica di Gaia Lucariello, la moglie di Simone Inzaghi, conosciuta nel 2010 e sposata nel 2018. E, in quell’occasione, fu proprio Alessia a fare da testimone a Gaia. Una famiglia allargata, dunque, che si vuole un gran bene.

Simone Inzaghi, il gesto eroico della moglie Gaia nel 2017

Nel 2017 il nome di Gaia Lucariello balzò alla cronaca per un gesto nobile. La moglie di Simone Inzaghi, all’epoca ancora compagna, salvò una bimba che stava soffocando. La coppia era in vacanza a Sabaudia con amici quando Gaia, grazie alle sue conoscenze in merito di distruzione, salvò la piccola. “Per fortuna c’era la mia amica che grazie al suo coraggio e alla conoscenza dell’adeguata manovra è riuscita a salvarle la vita” scrisse all’epoca Michela Quattrociocche, attrice e appunto amica di Gaia Lucariello, con lei a Sabaudia al momento della tragedia sfiorata.