Simone Inzaghi lascia la Lazio?/ Bracaglia: “Il prossimo allenatore…” (esclusiva)

Simone Inzaghi andrà via dalla Lazio? Una domanda importante anche per i traguardi e il lavoro che ha fatto il tecnico biancoceleste in questi anni, che riguarda il futuro sia del club (chi potrebbe arrivare al suo posto?) sia dell’allenatore (dove potrebbe andare?). Privarsi di Simone Inzaghi del resto non sarebbe una cosa facile, bisognerebbe forse aprire un nuovo ciclo e magari rinnovare profondamente la rosa della Lazio. Cosa farà il presidente biancoceleste Claudio Lotito, come risponderà lo stesso Simone Inzaghi? Per parlare di tutto questo abbiamo sentito l’operatore di mercato Alessandro Bracaglia in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Simone Inzaghi lascerà la Lazio? Diciamo che la sua intenzione è di provare nuove esperienze, andare ad allenare in qualche altra squadra.

Se partisse dove potrebbe andare, pare che la Juventus lo stia cercando… C’è in effetti un interessamento della Juventus che sta sondando il terreno con Simone Inzaghi. Ma sono diversi i club che lo vorrebbero come allenatore, come ad esempio il Siviglia.

Potrebbe arrivare Gattuso al suo posto? Gattuso è un nome papabile per la Lazio, ma pone la Lazio come seconda scelta.

E un allenatore importante come Allegri? No, non credo che Allegri possa allenare la Lazio, che semmai sta cercando di convincere Prandelli a desistere dalla sua volontà di ritiro dal calcio per guidare la formazione biancoceleste.

O si potrebbe puntare su un allenatore emergente? Su questo posso solo sottolineare che Lotito ci ha abituati in passato a colpi di scena sulla scelta dell’ allenatore. (Franco Vittadini)

