SIMONE INZAGHI LASCIA L’INTER: ACCORDO IN ARABIA SAUDITA

Simone Inzaghi lascia l’Inter? L’indiscrezione arriva direttamente dall’Arabia Saudita, precisamente da SSC che è una delle maggiori emittenti del Paese: notizia chiaramente da prendere con le pinze in attesa di conferme, ma quello che viene riportato è che l’allenatore dell’Inter avrebbe già trovato un accordo con l’Al Hilal, la squadra più prestigiosa della Saudi Pro League (almeno per il palmarès, che comprende anche quattro Champions League d’Asia). C’è di più: Inzaghi potrebbe sedersi sulla panchina del club già in occasione del Mondiale per Club, preparandosi a salutare l’Inter subito dopo la finale di Champions League in programma il prossimo sabato, a prescindere dall’esito. Sono note anche le cifre: l’Al Hilal verserebbe a Simone Inzaghi uno stipendio da 25 milioni (netti) per due anni.

Dall’altra parte c’è anche la proposta di rinnovo da parte dell’Inter: Beppe Marotta avrebbe già promesso a Inzaghi un prolungamento del contratto fino al 2027, con ingaggio a 7 milioni. Cifre che naturalmente non possono competere con quelle dell’Arabia Saudita, ma in questi casi a valere potrebbe essere il desiderio dell’allenatore di proseguire il suo ciclo nerazzurro o, comunque, di rimanere nel calcio che conta (con tutto il rispetto per la Saudi Pro League) magari esplorando la pista di un campionato estero, dove ha tanti estimatori. Staremo allora a vedere cosa succederà…

I NUMERI DI SIMONE INZAGHI

Simone Inzaghi può lasciare l’Inter dopo un ciclo irripetibile: arrivato nel 2021, dovendo sostituire Antonio Conte che dopo lo scudetto aveva scelto di non proseguire, con la società nerazzurra ha vinto uno scudetto, due Coppe Italia e tre Supercoppe, e ha riportato l’Inter a giocare la finale di Champions League per due volte in tre anni, ancora con la possibilità di vincere un trofeo che manca dalla bacheca da 15 anni, e che dopo l’addio di José Mourinho francamente non si pensava replicabile in tempi brevi. Non c’è che dire: i numeri non mentono, anche se a Simone Inzaghi viene spesso contestato il fatto di aver vinto troppo poco rispetto al valore della rosa, che già dai tempi di Conte era la più attrezzata.

In questa stagione l’Inter si è fatta sfuggire uno scudetto che aveva praticamente già vinto, ha perso la Coppa Italia crollando nel derby contro il Milan e ora rischia di non vincere alcun trofeo, quando solo fino al mese scorso sognava il Triplete. Resta comunque il fatto che Simone Inzaghi sia riuscito a guadagnare la forte stima dell’ambiente; dovesse andare ad allenare l’Al Hilal, al netto del calciomercato si troverebbe in rosa calciatori come il portiere marocchino Bounou, l’ex Napoli Kalidou Koulibaly, Joao Cancelo che ha giocato per Inter e Juventus e ancora Renan Lodi, Ruben Neves, Malcom e Aleksandar Mitrovic. In più Sergej Milinkovic-Savic, che Inzaghi ha allenato e reso grande nella Lazio: con lui ha vinto la Coppa Italia e per due volte la Supercoppa. Sarà questo allora il futuro prossimo di Simone Inzaghi? La finale di Champions League si avvicina, poi sapremo…