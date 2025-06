SIMONE INZAGHI LASCIA L’INTER: HA ACCETTATO L’AL HILAL

Simone Inzaghi lascia l’Inter: sembrerebbe definito il futuro dell’allenatore piacentino, che pochi minuti fa – come ha riportato Gianluca Di Marzio su X – avrebbe comunicato alla società la decisione di abbandonare il progetto nerazzurro e legarsi all’Al Hilal, i cui dirigenti sono arrivati in Italia per programmare le prossime mosse. Tra queste, lo riportavamo già una decina di giorni fa, quella di affidarsi a Simone Inzaghi come allenatore: oggi il tecnico che sedeva sulla panchina dell’Inter dal 2021 aveva in programma un incontro con Beppe Marotta e la dirigenza, e sapevamo che probabilmente non ce ne sarebbero stati altri.

Ora, aspettando qualche comunicazione ufficiale da una delle parti coinvolte nella trattativa, sappiamo finalmente come procederanno le cose in casa Inter: Simone Inzaghi ha accettato l’offerta dell’Al Hilal e andrà ad allenare nella Saudi Pro League, forse perché convinto della proposta economica o forse perché ritiene che in quel campionato possa in qualche modo acquisire esperienza per un ritorno in Europa che prima o poi, siamo certi, avverrà e magari anche presto. Lo dirà lui quando sarà tempo, intanto si chiude qui l’avventura di Inzaghi come allenatore dell’Inter.

SIMONE INZAGHI LASCIA l’INTER: QUATTRO ANNI AGRODOLCI

Cosa possiamo dire di Simone Inzaghi che lascia l’Inter, e soprattutto della sua esperienza come allenatore nerazzurro? Sicuramente il saldo è positivo: ricordiamo che il piacentino nell’estate 2021 ha preso il posto di Antonio Conte, che aveva abbandonato la Pinetina perché convinto che la società non volesse o potesse migliorare la squadra con cui aveva vinto lo scudetto. Dopo due anni Inzaghi ha condotto l’Inter in finale di Champions League, ed è anche andato vicino a vincerla contro la corazzata Manchester City; nella stagione seguente si è anche preso lo scudetto.

Un campionato dominato, così come dominate erano state due edizioni di Coppa Italia e tre di Supercoppa; un totale di sei titoli in quattro anni, e la seconda finale di Champions League in tre stagioni. Purtroppo, alla fine contano anche i trofei: quest’anno Simone Inzaghi e l’Inter erano in corsa per il Triplete ma alla fine non hanno vinto nulla, e i suoi detrattori citano anche i campionati persi nei confronti di Milan e Napoli, avendo una rosa che in parecchi ritenevano superiore. Sia come sia, è innegabile che Simone Inzaghi all’Inter abbia portato tanto, sublimando in qualche modo il lavoro di Conte; la sua carriera come allenatore prosegue in Arabia Saudita, l’Inter ora deve cercare un nuovo tecnico.