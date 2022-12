Simone Inzaghi/ Le due Coppe del 2022 e il sogno tricolore con l’Inter

Simone Inzaghi nell’anno 2022 ha vinto prima la Supercoppa Italiana e poi la Coppa Italia alla guida dell’Inter, soddisfazioni notevoli anche perché conquistate entrambe contro la storica nemica dei nerazzurri, cioè la Juventus. Questo dunque rende Simone Inzaghi uno dei protagonisti dell’anno calcistico e pure dello speciale di Sport Mediaset “I re del calcio 2022”, in onda oggi in terza serata su Italia 1. Entrambe le vittorie sono maturate al termine di partite palpitanti e risolte solo nei tempi supplementari, grandi gioie anche se a dire il vero il 2022 per l’Inter sarà ricordato anche come l’anno di uno scudetto sfumato, che sarebbe stato probabilmente alla portata.

Calciomercato Inter news/ È fatta per Lukaku: ok Chelsea. Inzaghi, rinnovo ufficiale

Un dato colpisce nella carriera da allenatore di Simone Inzaghi, cioè il grande feeling con le nostre Coppe nazionali. Inzaghi cominciò ad allenare la Primavera della Lazio, con la quale vinse due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana di categoria prima di essere chiamato alla guida della prima squadra al posto dell’esonerato Stefano Pioli. Doveva essere una soluzione temporanea, invece Simone Inzaghi è diventato l’allenatore con più presenze nella storia della Lazio, dall’aprile 2016 fino al termine della stagione 2020-2021. Qui spiccano le vittorie della Coppa Italia 2019 e delle Supercoppe Italiane 2017 e 2019, titoli preziosi se si pensa che quelli erano anni di monopolio praticamente assoluto da parte della Juventus sul calcio italiano.

DIRETTA/ Cagliari Inter (risultato finale 1-3): la chiude Lautaro!

SIMONE INZAGHI: LA CARRIERA TRA CAMPO E PANCHINA E LA VITA PRIVATA

Prima dell’approdo all’Inter, la carriera di Simone Inzaghi si è legata in modo indissolubile alla Lazio, della quale infatti ha vestito la maglia da giocatore dal 1999 al 2010, vincendo uno scudetto, tre Coppe Italia, due Supercoppe Italiane e una Supercoppa Europea. Da giocatore, nonostante un leggendario poker in Champions League contro l’Olympique Marsiglia nel 2000, Simone Inzaghi va considerato “solo” un buon attaccante, la cui migliore stagione resta quella da 15 gol con il Piacenza 1998-1999: sicuramente sul campo era più bravo il fratello Filippo, che invece Simone ha superato da allenatore. La collezione di Coppe nazionali è davvero fenomenale, l’obiettivo adesso è quello di conquistare lo scudetto anche da allenatore alla guida dell’Inter…

Diretta/ Inter Empoli (risultato finale 4-2) streaming video: Sanchez cala il poker!

Parliamo infine anche della vita privata di Simone Inzaghi, che fu molto chiacchierata quando da giocatore ebbe una storia d’amore con la nota showgirl Alessia Marcuzzi, che lo ha reso padre di Tommaso nel 2001. La loro relazione tuttavia è terminata nel 2004, in seguito Simone Inzaghi è diventato padre di altri due figli, Lorenzo nel 2013 e Andrea nel 2020, avuti da Gaia Lucariello, che è diventata la moglie dell’attuale allenatore dell’Inter nel 2018 anche se la loro storia d’amore è iniziata nel 2010. Curiosità: testimone della sposa fu proprio Alessia Marcuzzi, mentre nel 2017 Lucariello salvò una bambina di 9 mesi con una manovra di disostruzione pediatrica, in spiaggia a Sabaudia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA