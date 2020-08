Simone Inzaghi papà per la terza volta/ È nato Andrea, Gaia Lucariello: “Emozione”

Simone Inzaghi è diventato papà per la terza volta. Una gioia immensa per il mister della Lazio e la moglie Gaia Lucariello che ha messo al mondo Andrea. Il lieto evento è stato festeggiato anche sui social con una foto in cui i genitori sono più emozionati che mai. La coppia ha già un figlio, Simone ne ha infine un altro, Tommaso, nato dalla relazione con Alessia Marcuzzi. La foto postata sui social è accompagnata da una didascalia che recita “L’emozione non ha voce… #benvenutoandrea grazie al mio team incredibile vi voglio bene” ed è seguita dai commenti dei follower e dei numerosi amici vip. Tra questi quello del fratello dell’allenatore piacentino, Pippo Inzaghi, che scrive: “Complimenti lo adoro già”. Poi Alessia Ventura: “Che immagine stupenda, auguri, benvenuto Andrea, un abbraccio forte”; Vittoria Belvedere: “Bravissima e auguri di cuore al piccolo angioletto”; o ancora Manila Nazzaro: “Auguri di cuore”.

Simone Inzaghi, dalla famiglia alla panchina della Lazio

Sul piano sportivo mister Simone Inzaghi è atteso il 23 agosto ad Auronzo di Cadore. Attualmente il tecnico è legato ai biancocelesti da un contratto fino al 2021 a 1,8 milioni di euro netti più bonus. Sul piatto c’è una proposta di rinnovo ancora da firmare da parte di Lotito. Una situazione di stallo che potrebbe portare sulle sue tracce la Juventus che nella giornata odierna ha esonerato Maurizio Sarri. Scopriremo quindi nelle prossime settimane il destino di Simone Inzaghi, anche se sembra difficile che il presidente Claudio Lotito lo lasci andare dopo una stagione ad altissimo livello.





© RIPRODUZIONE RISERVATA