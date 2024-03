Simone Inzaghi rinnova fino al 2027/ Inter, pronto l’adeguamento del contratto (oggi 28 marzo 2024)

SIMONE INZAGHI RINNOVA CON L’INTER FINO AL 2027

Simone Inzaghi rinnova il suo contratto con l’Inter. Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, sarebbe pronto l’adeguamento del contratto per l’allenatore nerazzurro: si parla di una firma sino al 2027 e dunque prolungamento per altre due stagioni (la scadenza è prevista per ora nel 2025) con un guadagno di 5,5 milioni annui, dunque un milione più di quanto oggi Inzaghi percepisce. La proposta è sul tavolo, la firma potrebbe arrivare alla fine della stagione: sembra non esserci fretta al momento, anche se giusto ieri parlavamo di possibili avance da parte del Bayern Monaco. Sarà il giusto riconoscimento per il lavoro di un allenatore che si appresta a vincere il suo sesto trofeo con l’Inter.

La carriera di Simone Inzaghi ha avuto un’impennata: con la Lazio, presa in carico nell’aprile 2016, in poco più di cinque stagioni ha vinto una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane, comunque tanto per un club che arrivava da anni poco gloriosi e con parecchie difficoltà. Arrivato all’Inter nel 2021, aveva il difficile compito di sostituire Antonio Conte che aveva portato in dote lo scudetto e un deciso cambio di mentalità: ha iniziato con due Coppe Italia e tre Supercoppe, entro poche settimane vincerà anche il tricolore che sarà quello della seconda stella per la società. Giusto dunque che l’Inter pensi a blindarlo, sottraendolo alle possibili sirene in arrivo dall’estero.

IL FUTURO ALTERNATIVO DI INZAGHI

L’Inter dunque rinnova Simone Inzaghi, ma chiaramente sino alla firma sul contratto è tutto possibile: non è un mistero che oggi l’allenatore piacentino abbia raggiunto uno status tale per cui alcune società europee lo possano tenere in considerazione. Abbiamo detto del Bayern Monaco che molto probabilmente darà il benservito a Thomas Tuchel, ma altre realtà potrebbero rivolgersi a Inzaghi: tra le panchine che possono saltare in estate abbiamo anche quella del Chelsea – forse – che sotto la guida di Mauricio Pochettino sta facendo tutt’altro che bene, sicuramente quella del Liverpool (che però si rivolgerebbe ad altri lidi) e presumibilmente quella del Bayer Leverkusen, anche se Xabi Alonso potrebbe sempre scegliere di restare per testare la favola delle Aspirine in Champions League.

Difficile invece che Inzaghi possa allenare un’altra squadra in Italia: qualora decidesse di restare in Serie A la sua prima opzione resterebbe comunque l’Inter, che del resto è la scelta numero uno anche rispetto alle altre concorrenti. Certo la possibilità di cambiare aria, cimentarsi con altri progetti e magari aumentare sensibilmente i guadagni fa gola, ma Simone Inzaghi sembra legato all’Inter e dunque il rinnovo fino al 2027 appare cosa fatta, da capire solo quando l’allenatore firmerà.











