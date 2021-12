Simone Inzaghi scivola sulle scale di San Siro/ Video, goffa caduta allo stadio

Pericoloso siparietto, fortunatamente senza nessuna grave conseguenza, per Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter. Dopo la spettacolare vittoria di ieri a San Siro contro il Cagliari, il tecnico della compagine meneghina è scivolato dalle scale. L’ex guida della Lazio stava rientrando negli spogliatoi al termine del match, conclusosi con un successo per quattro reti a zero per la capolista, quando ha perso l’equilibrio ed è appunto scivolato. Non si sa se mister Simone Inzaghi abbia messo male il piede oppure i gradini fossero in parte ghiacciati, fatto sta che numerosi smartphone hanno immortalato il siparietto.

Stella Pende ex moglie Marco Tardelli/ Myrta Merlino "Me lo presentò proprio lei dopo che.."

Fra coloro che hanno pubblicato il video anche il noto giornalista sportivo e opinionista tv Fabrizio Biasin, che attraverso il proprio profilo Instagram ha appunto mostrato il video con tanto di commento “Un grande classico del mister: vittoria e scivolata”. Il riferimento è infatti a quanto accaduto tre anni fa, nel 2018, quando Simone Inzaghi era allenatore della Lazio e quando lo stesso festeggiò in maniera un po’ veemente durante la sfida di Europa League contro la Dinamo Kiev, match valevole per gli ottavi di finale della manifestazione 2017-2018.

Federica Cappelletti, moglie Paolo Rossi/ “Mi chiese di non dimenticare nostro amore”

SIMONE INZAGHI SCIVOLA DALLE SCALE DI SAN SIRO: L’EPISODIO SIMILE DEL 2018

In quell’occasione, esultando dopo una rete siglata da De Vrij (attuale difensore dell’Inter), il fratello di Super Pippo perse la coordinazione e cadde rovinosamente sulla pista blu, un siparietto che fece il giro del web in breve tempo, scatenando l’ilarità generale. In ogni caso lo scivolone di ieri sera a San Siro non sembra aver causato conseguenze per lo stesso tecnico dell’Inter, a parte un po’ di spavento suo e del pubblico sugli spalti.

“S’è fatto male?”, si sente qualcuno domandare dalla tribuna, ma Inzaghi non ci ha fatto più di tanto caso e dopo essersi massaggiato un po’ il fondoschiena ha proseguito il suo cammino verso il tunnel. Nel corso delle classiche interviste post partite non è stato affrontato l’argomento, “Il sorteggio? Sappiamo che ci sono tre squadre contro le quali non c’è storia sulla carta, sono ingiocabili – alcune delle parole di Inzaghi dopo il successo – ma andiamo con fiducia a goderci l’estrazione. Come sempre detto finora abbiamo un percorso da fare ancora lungo”.

Focolaio Covid al Tottenham: "Situazione grave"/ Conte: "Siamo spaventati"





© RIPRODUZIONE RISERVATA