Simone Inzaghi, Tapiro d’oro da Striscia/ “Beffa Champions? Non era andata bene…”

Dopo Josè Mourinho e Fedez, è il turno di Simone Inzaghi. Parliamo ovviamente del Tapiro d’oro di Striscia la notizia, il “riconoscimento” del tg satirico dedicato ad alcuni episodi di cronaca e spettacolo. L’allenatore dell’Inter è stato premiato il giorno dopo la clamorosa beffa vissuta dal club meneghino, ovvero il caos del sorteggio di Champions League…

Come vi abbiamo raccontato, a Nyon ieri è stata bagarre: a causa di un errore nella compilazione degli abbinamenti, il primo sorteggio è stato annullato. L’Inter di Simone Inzaghi era stata sorteggiata con l’Ajax, la squadra più abbordabile della prima fascia, e si è ritrovata nel “secondo giro” il Liverpool, una delle corazzate della Coppa Campioni…

BEFFA CHAMPIONS, TAPIRO D’ORO A SIMONE INZAGHI

Come anticipato da Striscia la notizia, quest’oggi Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d’oro a Simone Inzaghi per la beffa di Nyon e non sono mancati i siparietti divertenti. Il tg satirico ne ha riportato uno in anteprima: «Preferirebbe uscire con il Liverpool o con Diletta Leotta?», la domanda dell’inviato di Striscia. Netto il tecnico del Biscione: «Con mia moglie». Poi, tornando sull’incredibile caos di ieri al sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, Simone Inzaghi ha sottolineato: «Non era andata bene nemmeno al primo giro, ma il secondo è stato sicuramente peggio. Ci penseremo a febbraio, ma ce la giocheremo». Per vedere l’intero servizio non ci resta che attendere le 20.35 con la nuova puntata di Striscia la notizia.

