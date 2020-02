Simone Johnson, figlia The Rock nel wrestling/ Sulle orme del papà firma con la WWE

Simone Johnson, la figlia di The Rock, ha deciso di seguire le orme del papà entrando a far parte del mondo del wrestling. Ad annunciarlo è stata la WWE, World Wrestling Entertainment, che ha parlato della firma raggiunta con la diciottenne figlia del ex wrestler ora ormai passato al mondo del cinema. La ragazza non ha nascosto il suo grande entusiasmo su Twitter dove ha postato un commento di grande orgoglio per l’ingresso in un mondo amato fin da quando era piccola: “Sono grata e pronta a dare il massimo“. Il padre, di recente pronto a parlare del suo momento più buio, non ha fatto mancare la celere risposta, con un commento in cui ha sottolineato: “Sono orgoglioso di te, vivi il tuo sogno“. Sicuramente ora c’è grande curiosità di vedere come si presenterà in questo mondo una ragazza giovanissima che dovrà lavorare molto anche sulla sua preparazione atletica.

La figlia di The Rock entra nel mondo del wrestling, Simone Johnson conferma quello che è ormai da considerarsi un vizio di famiglia. Dwayne Johnson infatti aveva debuttato nel 1995 con il nome di Rocky Maivia per farsi conoscere come The Rock dal 2004, diventando una delle figure più importanti di quella che ora viene chiamata Attitude Era. L’uomo ora è diventato un attore, anche se continua a lottare sporadicamente. Non solo perché suo padre Rocky Johnson, scomparso di recente, e il bisnonno Peter Maivia erano stati delle grandi star sul ring negli anni precedenti. Sono diversi gli zii e i nipoti di Dwayne che avevano deciso di prendere parte a questo mondo tanto bello quanto complesso.

