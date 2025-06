All’indomani delle parole pronunciate sul palco della sezione Giovani di Forza Italia dal neoeletto segretario nazionale Simone Leoni, sulle pagine del Tempo è stata pubblicata una lettera firmata dal padre Silvio, in cui si rivolge al figlio con toni durissimi, condannando il suo attacco diretto contro il vicesegretario leghista ed eurodeputato Roberto Vannacci: proprio quest’ultimo, infatti, sarebbe stato accusato da Simone Leoni di essere il “generale della codardia e della discordia”, mettendogli in bocca “pensieri contro disabili, gay e neri” che – spiega il padre nella lettera – “non ha mai (…) espresso né nel suo libro né in altre occasioni”.

Facendo prima di tutto un passo indietro, il padre di Simone Leoni – ex militare, giornalista, inviato di guerra ed esperto di terrorismo – ha spiegato di aver personalmente conosciuto il generale Vannacci quando era un “giovane tenente Incursore (…) nel 1993 in Somalia”, conoscendo una persona dotata di “autentica solidarietà”: proprio per questa ragione, secondo Silvio Leoni, le “gravissime” accuse mosse dal figlio lo avrebbero lasciato “oltremodo ferito e disgustato”, specialmente perché avevano il retrogusto di uno “sleale accoltellamento alle spalle di un alleato”; peraltro usando quelle stesse tecniche della “miserabile sinistra”.

Il padre di Simone Leoni: “È l’ultima persona al mondo a poter dare del codardo al generale Vannacci”

Secondo il padre, ciò che Simone Leoni avrebbe fatto sarebbe stato un vero e proprio tradimento al “testamento spirituale (…) lasciato da nonna Gloriana”, indicando come obiettivo valoriale “Dio, Patria e Famiglia”, che nella vita sono una vera e propria “solida certezza” che va al di là dell’obiettivo di “fare carriera [e] mantenersi una corte fasulla di ammiratori”: un lungo e fitto elenco che include – tra i 25 punti complessivi – “altruismo (…), dignità (…), orgoglio (…), lealtà (…), onestà [e] rispetto degli altri”.

L’atteggiamento di Simone Leoni – spiega ancora il padre, avviandosi alla conclusione della sua durissima lettera – è lo stesso che usò un “alleato, traditore, contro Silvio Berlusconi”, che oggi è stato “condannato” per quegli stessi fatti; esortandolo a non dare più del “codardo a uno dei migliori ufficiali che l’Italia abbia mai avuto” e – soprattutto – a non “infangare più il cognome che porti”: proprio Simone Leoni, secondo il padre, sarebbe “l’ultimo che si può rivolgere a Vannacci definendolo un codardo”, dopo il suo servizio reso alla Patria, chiudendo con la postilla che “non sei degno (…) neanche di spolverare gli anfibi del generale Vannacci”.