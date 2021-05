Simone Liberati/ Riservato e misterioso, l’ex dei Cesaroni torna con Chiamami ancora amore

Simone Liberati pronto a debuttare nella serie tv Chiamami ancora Amore con l’attrice Greta Scarano. Una fiction che sembra destinata a riscuotere grande successo tra il pubblico. I personaggi interpretati da Simone Liberati e Greta Scarano vivono una crisi tremenda nel loro rapporto, ormai colmo d’odio e incomprensioni. Si sono trovati, amati, lasciati e odiati. Il tema del film è senza dubbio molto profondo e Simone Liberati è orgoglioso di come lui e tutto lo staff abbiano portato a compimento il loro lavoro. L’attore ha studiato alla Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volontè e, in seguito, ha cominciato a recitare in alcuni spettacoli teatrali ed uno dei suoi primi ruoli lo ha avuto nel celebre telefilm I Cesaroni. L’esordio al cinema è arrivato nel 2013, nella pellicola Arance & Martello di Diego Bianchi, alias Zoro.

Simone Liberati, da Suburra a Pietra: uno sguardo alla carriera

Simone Liberati ha interpretato Mirko nella fiction in Suburra, poi ha avuto un ruolo ne Il permesso – 48 ore fuori, La partita e ne La profezia dell’armadillo di Zerocalcare; ha inoltre recitato nel film L’amore a domicilio. L’attore romano lo abbiamo poi visto all’opera in diverse fiction di casa nostra, come Petra, A casa tutti bene e appunto Chiamami ancora amore. Con l’arrivo della nuova serie è cominciata la caccia ai canali social di Simone Liberati, che però è molto riservato e non ha alcun profilo ufficiale. Da segnalare che nel corso del 2017 ha vinto il Premio Graziella Bonacchi come Attore rivelazione dell’anno ai Nastri d’Argento. E’ inoltre laureato in lettere, oltre ad essersi affermato con attore.

